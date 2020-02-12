İstenmeyen tüylerin azalmasını ve geç çıkmasını sağlamanın en etkili yöntemi ev yapımı ağda kullanmaktan geçiyor. Evde ağda nasıl yapılır merak ediyor yada ev yapımı ağda tarifi arıyorsanız "evde ağda nasıl yapılır, ev yapımı ağda tarifi" haberimize göz atın.

Ev yapımı ağda tarifi 1

Ev yapımı ağda malzemeleri

2 bardak şeker

1/4 oranında limon suyu

1/4 oranında su

2 adet aspirin

Ev yapımı ağda yapılışı:

2 su bardağı şekere bir bardağın dörtte biri oranındaki limon suyunu katın. Ayrı bir kapta bir bardağın dörtte biri ölçüde suyla 2 adet aspirini karıştırın ve suyun içinde aspirin iyice eritin. Limon suyu, su, şeker ve aspirin yani tüm malzemeleri küçük bir tencereye alıp, orta ateşte karıştırın. Şeker suyun içerisinde iyice çözünüp kaynamaya başladığında,ocağı kısık ateşe alıp karıştırmaya devam edin. Ara ara baktınız taşmaya başlıyor,ocaktan alıp tekrar ateşin üzerine koyun. Ağda iyice kendi rengi olan karamelleşmeye başlayacaktır ama iyice koyulaşıncaya kadar ocakta karıştırmaya devam edin. Bal rengini gördüğünüzde hemen ocaktan almayın çünkü kıvamı henüz akıcıdır. Ağda karamele dönmüşse olmuştur. Biraz soğumasını bekledikten sonra cam kavanoza ya da yağlı poşete döküp serin yerde muhafaza edin.

Ev yapımı ağda tarifi 2

Ev yapımı ağda malzemeleri

1 çay bardağı şeker,

Yarım çay bardağı su,

Yarımdan az limon

Ev yapımı ağda yapılışı:

Tüm bu malzemeleri küçük bir tencereye koyup kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayacak ve hatta köpüklenmeye başlayacak. Bir kaşık yardımıyla kıvamını kontrol edin. Macun kıvamını almışsa olmuş demektir. Akışkansa kaynatmaya devam edin.