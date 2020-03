Evde ailece oynanabilecek 10 eğlenceli oyun

1- Kelime üretme (Scrabble)

Scrabble, aile bireyleri ve dostların hep birlikte keyifli vakit geçirebileceği harika bir oyun. Oyuncular, harf torbasından çektikleri harf taşlarıyla kelimeler üreterek puan topluyor. Oyun sonunda en fazla puan alan kişi oyunun galibi olur. Kelime dağarcığınızı zenginleştiren bu oyun her yaş grubu için ideal bir beyin jimnastiğidir. Scrabble’ın, hem kuralları kolay hem de oynaması çok zevkli.

2- Birbirini tanıma oyunu

Birbirinizi daha iyi tanımanızı sağlayacak bazı sorular belirleyin ve bir kağıda yazın. ‘En sevdiğin renk, yemek, şarkı nedir?’, ‘Yarın farklı bir ülkede uyanabilecek olsan nerede uyanmak isterdin?’, ‘Nelerden korkarsın?’ gibi... Herkes diğerleri hakkında olan tahminlerini kimseye göstermeden bir kağıda yazsın ve sonra okusun. Bakalım aynı evde yaşarken birbirinizi ne kadar iyi tanıyorsunuz?

Çoluk çocuk oynanabilecek oyunların olmazsa olmazlarından biri de Jenga (Kule Oyunu). Tahta bloklardan oluşan kuleden herkes bir blok çeker ve kulenin üzerine yerleştirir. Tabii kuleyi devirmeden! Sakın unutmayın, en önemli kural herkesin dokunduğu bloğu çekmek zorunda olması.

4- Evet-hayır

Oyunculardan biri soru soran, diğeri de cevap veren kişi olur. Burada önemli olan, sorulara “Evet” ya da “Hayır” cevabını vermemek. Örneğin; “Okula gidiyor musun?” sorusuna “Evet” yanıtını veren yanar. Onun yerine “Gidiyorum” demelidir. Bu oyun çocukların daha dikkatli olma ve hızlı düşünme yetisini geliştirir.

Tabu, iki takıma ayrılmış oyuncularla oynanan, pratik zekayı ve kelime haznesini geliştirmeye, zenginleştirmeye yarayan harika bir kelime oyunu. Bu oyunu kazanmak için, kartta çıkan kelimeyi yasaklı kelimeleri kullanmadan, takım arkadaşlarınıza, belirlenen sınırlı süre içerisinde anlatmanız gerekiyor.

6- Dokun ve tahmin et

Bir tepsinin içine evde bulunan objeler konur. (Toka, para, saç fırçası, cüzdan...) Oyuncular bu nesneleri kısa süre gördükten sonra tepsinin üzeri bir bezle örtülür ve objelerin yerleri değiştirilir. Oyuncuların gözleri kapatılır ve nesnelere dokunarak onun ne olduğunu bulmaya çalışırlar. Çocuklar, dokunma duyusunu kullanarak kısa süreli ve aktif işleyen bellek alanlarını geliştirir.

7- İsim-şehir-hayvan

Her oyuncu kağıt üzerine yan yana; isim, şehir, hayvan, bitki, eşya, ülke, sanatçı yazar ve her bir bölümü çizgiyle ayırır. Bir kişi içinden harfleri sayarken diğer bir oyuncu onu durdurur ve hangi harfte kaldıysa o harfi söyler. O harf ile başlayan kelimeler 1 dakika içinde bulunmaya çalışılır. Süre uzarsa ilk bitiren “Bitti” dedikten sonra 10’a kadar sayar. Her cevap için 10 puan verilir. Birden fazla kişi aynı cevabı verdiyse o cevap için her birine 5 puan yazılır. Onuncu turda puanlar hesaplanır ve kazanan belli olur.

8- Set oyunu

Bu oyunu hem kalabalık hem de küçük aileler zevkle oynayabilir. Kağıtla oynanan bu zeka oyunu iki kişiyle de altı kişiyle de oynanabiliyor. Oyunun amacı adından da anlaşılacağı üzere kartlardan üçlü bir set oluşturmak. Her kartın üzerinde değişik renkte, desende, şekilde resimler bulunuyor. En hızlı seti oluşturan puanı kapıyor.

9- Pet bardağa sektirme

Çocuğunuzun planlama yapma, konsantre olma, el-göz koordinasyonu kurma, hızlı hareket etme becerilerini geliştirmesini istiyorsanız bu oyun tam da size göre. Oyuncuların önüne iki ayrı sehpa koyulur. Oyuncunun uzağında olan sehpaya bir bardak konur. Oyuncu elindeki pinpon topunu önünde duran boş sehpada sektirerek diğer sehpadaki bardağın içine atmaya çalışır. Topu bardağın içine isabet ettiren ilk kişi oyunu kazanır.

10- Dört işlem

Çocukların matematik yetenekleriyle dikkat ve hız gibi becerilerini geliştiren ailece oynanabilen harika bir oyun. Oyunun mantığı çok basit. Yere üç tane zar atıyorsunuz ve çıkan sayıları dört işleme göre birbiriyle çarpıyor, bölüyor, topluyor ya da çıkarıyorsunuz. Bulduğunuz sonucu oyun platformunda halka içine alıyorsunuz. Bu oyunda hızlı işlem yapma becerisi ve dikkat, kazananı belirliyor. Oyun iki kişi ile oynanabildiği gibi üç ya da dört kişiyle de oynanabiliyor.

BONUS

Kulaktan kulağa

Tombala

Monopoly

Sessiz sinema

Karaoke