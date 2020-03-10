Pratik Bilgiler Evde aseton nasıl yapılır? Doğal aseton yapımı

Evde aseton nasıl yapılır? Doğal aseton yapımı

Pratik Bilgiler

Evde aseton nasıl yapılır? Doğal aseton yapımı

Oje kullanmayı sevenlerin en çok kullandığı aseton içerisinde bulunan maddeler nedeniyle tırnaklara zarar verebilir. Aseton, içeriğinde bulundurduğu asit sayesinde ojeyi çıkartmaktadır. Doğal malzemelerle aynı etkiyi yaratmak mümkün. Eğer evde aseton nasıl yapılır merak ediyorsanız ve doğal aseton yapımı için tarif arıyorsanız "evde aseton nasıl yapılır, doğal aseton yapımı" haberimize göz atın.

10 Mart 2020, Salı 17:51 Son Güncelleme:
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Tırnaklarınızı hem besleyecek hemde doğal malzemeler kullanarak ojelerinizi çıkartacak yöntemler mevcut. Eğer evde aseton nasıl yapılır merak ediyorsanız ve doğal aseton yapımı için tarif arıyorsanız "evde aseton nasıl yapılır, doğal aseton yapımı" haberimize göz atın.

Evde aseton nasıl yapılır? Doğal aseton yapımı

Aseton malzemeleri

  • Sirke
  • Limon suyu

Aseton yapılışı

Sirke ve limon suyunu eşit miktarda karıştırın. Tırnaklarınızdaki ojeyi yumuşatmak için 10 dakika süreyle sıcak suda bekletirseniz daha kolay çıkmasını sağlarsınız. Karıştırdığınız sirke ve limon suyunu tırnaklarınıza sürerek 15 saniye kadar bekleyin. Aseton kadar hızlı çözmemesi, içinde kimyasal bulundurmamasından kaynaklanır.

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