Tırnaklarınızı hem besleyecek hemde doğal malzemeler kullanarak ojelerinizi çıkartacak yöntemler mevcut. Eğer evde aseton nasıl yapılır merak ediyorsanız ve doğal aseton yapımı için tarif arıyorsanız "evde aseton nasıl yapılır, doğal aseton yapımı" haberimize göz atın.

Evde aseton nasıl yapılır? Doğal aseton yapımı

Aseton malzemeleri

Sirke

Limon suyu

Aseton yapılışı

Sirke ve limon suyunu eşit miktarda karıştırın. Tırnaklarınızdaki ojeyi yumuşatmak için 10 dakika süreyle sıcak suda bekletirseniz daha kolay çıkmasını sağlarsınız. Karıştırdığınız sirke ve limon suyunu tırnaklarınıza sürerek 15 saniye kadar bekleyin. Aseton kadar hızlı çözmemesi, içinde kimyasal bulundurmamasından kaynaklanır.

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