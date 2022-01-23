Evde ay kumu (kinetik kum) nasıl yapılır?

Dijital çağda yaşamanın birçok artısı olduğu gibi eksisi de mevcut. Özellikle yeni nesil gelişmekte olan minikler için. Tüm gün 3T dediğimiz tablet, telefon, televizyon ile zaman geçiren minikler var ne yazık ki. Özellikle bakıcı ile büyüyen çocuklarımızda. Aslında evinizde bulunan materyaller ile yapılabilecek, gelişimlerine çok güzel kazanımlar sağlayabilecek olduğunuz birçok duyusal oyun var.

Anne babalar genelde şu şekilde yakınıyorlar: "İşten gelince yorgun oluyorum, eşim çocukla ilgilensin diye çocuğumu onunla baş başa bırakıp evin işlerini yapmaya ayrıldığımda bir de görüyorum ki eşim telefonu vermiş çocuğa’’ ya da ‘’ Yemek yerken veriyorum telefonu yoksa yemek asla yemiyor.’’

Uzmanların belirttiği bilimsel açıklamalar 36 aya kadar çocukların 3T ile zaman asla geçirmemeleri, 36 aydan sonra ise sadece 30 dakika oynamaları ya da izlemeleri gerektiği yöndedir. Evde bu şekilde zaman geçirmek yerine birlikte oyun oynasak ne de güzel olur. Hem de unla irmikle nişasta ile.

KİNETİK KUM (AY KUMU) NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

2 bardak irmik

1 bardak un

1 çay bardağı sıvı yağ ya da bebe yağı

HAZIRLANIŞI;

Malzemelerin hepsini dikdörtgen şeklinde şeffaf bir kaba alıp karıştırın.

Bu kumun malzemelerinin her biri doğal malzemelerden oluşuyor. Koyun önüne sevdiği oyuncakları da istediği gibi oyun kursun. Ama siz de çocuğunuzun yanında olun. Bu kumla oynayacağı oyunların hepsi çocuğunuzun düşsel gelişimine faydalı… Arabalar geçer, bebekler saklanır ve şekillerin olduğu oyuncaklar kumun içinde kaybolur ve birlikte bulursunuz. Zamanın nasıl geçtiğine inanamayacaksınız çünkü kurulacak onlarca oyun var ‘’ ay kumu ‘’ ile.

Kumun şekil alır yapısı ile de hayal gücüne göre istediği oyunu kuracak avuç içi ayaları ile de kaba motor gelişimini de desteklemiş olacaksınız. Hele de bir kaşık verip aktarma yapmasına imkan tanırsanız ince motor gelişimini de desteklemiş oluruz.



