Uzun süredir beklenen Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunda “Evde bakım hizmeti desteği” ile ilgili bazı maddelerde değişiklik yapıldı. Emekli maaşı, ölüm aylığı, malullük aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alanlar için düzenleme yapıldı. Peki evde bakım hizmeti desteği nasıl alınır? Bayram ikramiyesini kimler alabilecek? Emekliler bayram ikramiyesini ne zaman alacak? İşte detaylar…

Evde bakım hizmeti desteği alacakların gelir hesaplamasında Bayram ikramiyeleri dahil edilmeyecek. Resmi Gazete’de yayımlanan Kanuna göre, engellilere "evde bakım hizmeti desteği" için "hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden az olması şartı" kapsamında yapılan hesaplamaya bayram ikramiyeleri dahil edilmeyecek.

DESTEĞİ KESİLENLERE YENİDEN VERİLECEK

Bayram ikramiyeleri dahil edilerek yapılan hesaplama sonucunda evde bakım hizmeti desteği kesilen engellilere bu hizmet yeniden sağlanmaya başlanacak; ödenmeyen yardım tutarları da defaten kendilerine ödenecek.

2019 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekliler bu yıl da Ramazan ve Kurban Bayramları öncesi biner lira bayram ikramiyesi alacak. 2018'de toplam 2 bin lira bayram ikramiyesi alan emekliler, bu yılki ödemeleri ise mayıs ve ağustosta cebine koyacak. İkramiyeden yeni emekliler de yararlanabilecek. Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran'da kutlanacak. 3 Haziran arife günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle emeklilere bin liralık bayram ikramiyesinin mayıs sonunda ödenmesi bekleniyor. Emeklilerin hesabına bin lira tutarındaki ödemeler büyük ihtimalle 27-31 Mayıs arasında yatırılacak. Böylece emekliler bu yılın ilk bayram ikramiyesini almış olacak. Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak.