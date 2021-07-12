Sosyal bir devlet olan ülkemizde çeşitli dezavantajlı gruplara aylık ödemeler yapılıyor. Özellikle engellilere bakan kişiler için evde bakım maaşı ve engellilere maaş ile 65 yaş üstü olup geliri olmayan kişilere de aylık maaş veriliyor. İşte, söz konusu bu ödemelerin güncel fiyat bilgileri...

Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına zam yapılırken evde bakım maaşı zamlandı. Evinde hasta veya engelli kişiler bulunan vatandaşların yararlandığı bu ücret, belirlenen aralıklarla enflasyon oranları baz alınarak zamlanıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, son zamla birlikte 1.798 liraya ulaştı.

YAŞLILIK MAAŞI NE KADAR?

65 yaş aylığı son zamla birlikte 763,67 liradan 828 liraya çıktı.

ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Temmuz zamları ile birlikte engelli maaşları da artış kaydetti.

Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 662, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 992 liraya yükseldi.