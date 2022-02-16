16 Şubat 2022 tarihi itibariyle evde bakım maaşı yatan iller açıklandı. Asgari ücrete gelen zam ile birlikte 2022 evde bakım maaşı 2 bin 706 TL’ye yükselmişti. İhtiyacı olan engellilere ve yaşlı bireylere bakan kişiler ile evinde bakıma muhtaç vatandaşlara her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı 15 Şubat’ta hesaplara yatırılmaya başlandı. İşte 16 Şubat 2022 Çarşamba evde bakım maaşı yatan iller listesi ve evde bakım parası sorgulama sayfası…

16 ŞUBAT ÇARŞAMBA EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

Evde bakım maaşı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'ü arasında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. İşte, 15 Şubat Salı günü itibariyle evde bakım maaşı yatan iller.

Adana Adıyaman Afyonkarahisar Aksaray Ankara Antalya Balıkesir Batman Bilecik Bolu Bursa Çanakkale Diyarbakır Düzce Edirne Eskişehir Giresun Hatay İstanbul İzmir Kırıkkale Kocaeli Konya Manisa Mersin Niğde Ordu Osmaniye Sakarya Samsun Siirt Şanlıurfa Tokat Uşak

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı e-devlet üzerinden sorgulanarak öğrenilebiliyor. Evde bakım parası sorgulamak için öncelikle

TC. Kimlik numaranız ve şifreniz ile https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresinden e-devlet’e giriş yapın.

Karşınıza sıkan ana sayfada arama bölümüne "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın.

Sonrasında açılan sayfada, evde bakım maaşınıza ilişkin detayları görebilirsiniz.

MESAJ (SMS) İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alan hak sahipleri telefon mesajı ile (SMS) evde bakım maaşlarını sorgulayabiliyor.

Cep telefonun mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e mesaj (SMS) atılarak evde bakım parası sorgulaması kolaylıkla yapılabiliyor. Mesaj ile sorgulama yapıldığı takdirde 1 SMS ücreti operatör tarafından tahsil ediliyor.