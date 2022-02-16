16 Şubat 2022 Çarşamba evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım paraları yattı mı, nasıl sorgulanır?
Evde bakım maaşı yatan iller belli olmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan evde bakım paralarında ödemeler farklı illere farklı tarihlerde gerçekleşiyor. Peki, evde bakım paraları yattı mı, nasıl sorgulanır? İşte, 16 Şubat 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi…
16 Şubat 2022, Çarşamba 16:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
16 Şubat 2022 tarihi itibariyle evde bakım maaşı yatan iller açıklandı. Asgari ücrete gelen zam ile birlikte 2022 evde bakım maaşı 2 bin 706 TL’ye yükselmişti. İhtiyacı olan engellilere ve yaşlı bireylere bakan kişiler ile evinde bakıma muhtaç vatandaşlara her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı 15 Şubat’ta hesaplara yatırılmaya başlandı. İşte 16 Şubat 2022 Çarşamba evde bakım maaşı yatan iller listesi ve evde bakım parası sorgulama sayfası…
16 ŞUBAT ÇARŞAMBA EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ
Evde bakım maaşı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'ü arasında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. İşte, 15 Şubat Salı günü itibariyle evde bakım maaşı yatan iller.
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Aksaray
- Ankara
- Antalya
- Balıkesir
- Batman
- Bilecik
- Bolu
- Bursa
- Çanakkale
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Eskişehir
- Giresun
- Hatay
- İstanbul
- İzmir
- Kırıkkale
- Kocaeli
- Konya
- Manisa
- Mersin
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Şanlıurfa
- Tokat
- Uşak
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı e-devlet üzerinden sorgulanarak öğrenilebiliyor. Evde bakım parası sorgulamak için öncelikle
TC. Kimlik numaranız ve şifreniz ile https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresinden e-devlet’e giriş yapın.
Karşınıza sıkan ana sayfada arama bölümüne "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın.
Sonrasında açılan sayfada, evde bakım maaşınıza ilişkin detayları görebilirsiniz.
MESAJ (SMS) İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alan hak sahipleri telefon mesajı ile (SMS) evde bakım maaşlarını sorgulayabiliyor.
Cep telefonun mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e mesaj (SMS) atılarak evde bakım parası sorgulaması kolaylıkla yapılabiliyor. Mesaj ile sorgulama yapıldığı takdirde 1 SMS ücreti operatör tarafından tahsil ediliyor.