Ekonomi 16 Şubat 2022 Çarşamba evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım paraları yattı mı, nasıl sorgulanır?
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16 Şubat 2022 Çarşamba evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım paraları yattı mı, nasıl sorgulanır?

Ekonomi

16 Şubat 2022 Çarşamba evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım paraları yattı mı, nasıl sorgulanır?

Evde bakım maaşı yatan iller belli olmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan evde bakım paralarında ödemeler farklı illere farklı tarihlerde gerçekleşiyor. Peki, evde bakım paraları yattı mı, nasıl sorgulanır? İşte, 16 Şubat 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi…

16 Şubat 2022, Çarşamba 16:08 Son Güncelleme:
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16 Şubat 2022 tarihi itibariyle evde bakım maaşı yatan iller açıklandı. Asgari ücrete gelen zam ile birlikte 2022 evde bakım maaşı 2 bin 706 TL’ye yükselmişti. İhtiyacı olan engellilere ve yaşlı bireylere bakan kişiler ile evinde bakıma muhtaç vatandaşlara her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı 15 Şubat’ta hesaplara yatırılmaya başlandı. İşte 16 Şubat 2022 Çarşamba evde bakım maaşı yatan iller listesi ve evde bakım parası sorgulama sayfası…

16 ŞUBAT ÇARŞAMBA EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

Evde bakım maaşı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'ü arasında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. İşte, 15 Şubat Salı günü itibariyle evde bakım maaşı yatan iller.

  1. Adana
  2. Adıyaman
  3. Afyonkarahisar
  4. Aksaray
  5. Ankara
  6. Antalya
  7. Balıkesir
  8. Batman
  9. Bilecik
  10. Bolu
  11. Bursa
  12. Çanakkale
  13. Diyarbakır
  14. Düzce
  15. Edirne
  16. Eskişehir
  17. Giresun
  18. Hatay
  19. İstanbul
  20. İzmir
  21. Kırıkkale
  22. Kocaeli
  23. Konya
  24. Manisa
  25. Mersin
  26. Niğde
  27. Ordu
  28. Osmaniye
  29. Sakarya
  30. Samsun
  31. Siirt
  32. Şanlıurfa
  33. Tokat
  34. Uşak

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı e-devlet üzerinden sorgulanarak öğrenilebiliyor. Evde bakım parası sorgulamak için öncelikle

TC. Kimlik numaranız ve şifreniz ile https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresinden e-devlet’e giriş yapın.

Karşınıza sıkan ana sayfada arama bölümüne "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın.

Sonrasında açılan sayfada, evde bakım maaşınıza ilişkin detayları görebilirsiniz.

MESAJ (SMS) İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alan hak sahipleri telefon mesajı ile (SMS) evde bakım maaşlarını sorgulayabiliyor.

Cep telefonun mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e mesaj (SMS) atılarak evde bakım parası sorgulaması kolaylıkla yapılabiliyor. Mesaj ile sorgulama yapıldığı takdirde 1 SMS ücreti operatör tarafından tahsil ediliyor.

 

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