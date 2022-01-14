Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilan ediliyor. 2022 yılında evinde bakıma muhtaç, ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ile yaşlı bireylerin bakımını geçekleştiren kişilere 2 bin 706 TL evde bakım parası ödenecek. Ancak kişilerin bu yardımı alabilmesi için evde bakım maaşı gelir kriterini karşılaması gerekiyor…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi her ayın 15’i itibariyle açıklanıyor. Ödemeler ayın 31’ine kadar devam ediyor. 14 Ocak Cuma günü itibariyle henüz evde bakım maaşları yatmadı. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimizde yer alacaktır…

2022 EVDE BAKIM MAAŞI GELİR KRİTERİ

Bir kişinin evde bakım maaşı alabilmesi için Bakanlık tarafından belirlenen gelir kriterine uygun olması gerekiyor. Bu kriter ise asgari ücretle orantılı olarak belirleniyor. Evde bakım maaşı alacak kişinin gelirinin asgari ücretin 2/3’ünden az olması gerekiyor. Asgari ücret 2022 yılından yüzde 50,5 oranında zam yapıldı. Bu da evde bakım maaşı kriterine de yansıdı.

Bu yeni artışla evde bakım maaşı bağlanmasında aranan hane geliri kişi başına düşen rakam 2706 TL oldu.

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşları e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Evde bakım parası sorgulamak için öncelikle

TC. Kimlik numarası ve şifre ile https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresinden e-devlet’e giriş yapın.

Açılan ana sayfada arama bölümüne "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

MESAJ (SMS) İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alan hak sahipleri telefon mesajı ile (SMS) evde bakım maaşlarını sorgulayabiliyor.

Cep telefonun mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e mesaj (SMS) atılarak evde bakım parası sorgulaması kolaylıkla yapılabiliyor. Mesaj ile sorgulama yapıldığı takdirde 1 SMS ücreti operatör tarafından tahsil ediliyor.