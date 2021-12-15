Ekonomi Evde bakım maaşı yatan iller listesi 15 Aralık 2021! İşte evde bakım parası sorgulama sayfası ve maaşı yatan iller
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Evde bakım maaşı yatan iller listesi 15 Aralık 2021! İşte evde bakım parası sorgulama sayfası ve maaşı yatan iller

Ekonomi

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 15 Aralık 2021! İşte evde bakım parası sorgulama sayfası ve maaşı yatan iller

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 15 Aralık 2021 tarihi itibariyle belli olmaya başladı. Evde bakım parası adıyla da bilinen ödenek her ayın 15’i ile 31'i arasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerinin hesaplarına yatılıyor. Bu kapsamda da evde bakım maaşı yatan ilk iller 15 Aralık Çarşamba günü açıklandı…

15 Aralık 2021, Çarşamba 13:26 Son Güncelleme:
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15 Aralık 2021 Çarşamba günü mesai saatinin başlamasıyla evde bakım maaşları da ödenmeye başlandı. Evinde bakıma muhtaç, ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı bireylere bakan kişilere ödenen evde bakım parası e-devlet üzerinden ve SMS ile sorgulanabiliyor böylelikle de kişiler evlerinden çıkmadan maaşlarının hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını kolaylıkla öğrenebiliyor.  İşte, 15 Aralık 2021 evde bakım maaşı yatan iller listesi ve evde bakım parası sorgulama sayfası…

EVDE BAKIM PARALARI YATTI MI?

Evde bakım paraları her ayın 15’inden itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Aralık ayı ödemeleri de 15 Aralık Çarşamba mesai saatinin başlamasıyla hesaplara yatırıldı.

15 ARALIK 2021 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

  • Afyonkarahisar
  • Antalya
  • Balıkesir  
  • Bilecik   
  • Bursa 
  • Çanakkale
  • Çorum   
  • Diyarbakır  
  • Edirne   
  • Gaziantep   
  • Giresun
  • İstanbul
  • Kahramanmaraş   
  • Karabük  
  • Kocaeli 
  • Konya 
  • Niğde  
  • Malatya   
  • Manisa      
  • Ordu   
  • Osmaniye  
  • Sakarya 
  • Samsun
  • Tokat  
  • Uşak   
  • Zonguldak   

MESAJ (SMS) İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alan hak sahipleri telefon mesajı ile (SMS) evde bakım maaşlarını sorgulayabiliyor.

Cep telefonun mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e mesaj (SMS) atılarak evde bakım parası sorgulaması kolaylıkla yapılabiliyor. Mesaj ile sorgulama yapıldığı takdirde 1 SMS ücreti operatör tarafından tahsil ediliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı e-devlet üzerinden sorgulanarak öğrenilebiliyor. Evde bakım parası sorgulamak için öncelikle

TC. Kimlik numaranız ve şifreniz ile https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresinden e-devlet’e giriş yapın.

Karşınıza sıkan ana sayfada arama bölümüne "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın.

Sonrasında açılan sayfada, evde bakım maaşınıza ilişkin detayları görebilirsiniz.

 

 

 

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