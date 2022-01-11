Evde bakım maaşı evinde bakıma muhtaç, ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ile yaşlı bireylerin bakımını geçekleştiren kişilere ödeniyor. 2022 yılı asgari ücret zammının açıklanmasıyla evde bakım parasının bu yıl ne kadar olacağı da belli olmuştu. Şimdi gözler evde bakım maaşı yatan iller listesine çevrildi…

2022 EVDE BAKIM PARASI NE KADAR OLDU?

2022 yılı asgari ücret zammı ile birlikte evde bakım parasının bu yıl ne kadar olacağı da kesinleşti. Asgari ücrete bu yıl yüzde 50,5 oranında bir zam yapılmıştı. Evde bakım parası da bu kapsamda bin 798 TL’den 2 bin 706 TL’ye yükseltildi.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

Evde bakım maaşları her ayın 15’i ile 31’i arasında ödeniyor. Bu nedenle 11 Ocak tarihi itibariyle henüz evde bakım maaşı yatan iller belli olmadı.

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı e-devlet üzerinden sorgulanarak öğrenilebiliyor. Evde bakım parası sorgulamak için öncelikle

TC. Kimlik numaranız ve şifreniz ile https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresinden e-devlet’e giriş yapın.

Karşınıza sıkan ana sayfada arama bölümüne "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

MESAJ (SMS) İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alan hak sahipleri telefon mesajı ile (SMS) evde bakım maaşlarını sorgulayabiliyor.

Cep telefonun mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e mesaj (SMS) atılarak evde bakım parası sorgulaması kolaylıkla yapılabiliyor. Mesaj ile sorgulama yapıldığı takdirde 1 SMS ücreti operatör tarafından tahsil ediliyor.