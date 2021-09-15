Evde bakım maaşları yattı mı? 15 Eylül evde bakım parası yatan iller listesi: e-devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı
Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeniyor. Engelli vatandaşlara ve onların ailelerine ekonomik açıdan destek olmak amacıyla ödenen evde bakım parası, e-Devlet ve SMS ile de sorgulanabiliyor. İşte, 15 Eylül evde bakım parası yatan iller listesi ve evde bakım maaşı sorulama ekranı
15 Eylül 2021, Çarşamba 09:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Evde bakım maaşları, engelli vatandaşlar ve onların bakımını üstlenen kişiler için ekonomik destek sağlıyor ve bu uygulama ile hayatlarının bir nebze de olsa kolaylaşması amaçlanıyor. Evde bakım paraları her ay düzenli olarak ödeniyor ve bu desteği alma hakkına sahip vatandaşlar, e-devlet ve SMS ile evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığını evlerinden çıkmadan öğrenebiliyor…
EVDE BAKIM MAAŞLARI YATTI MI?
Evde bakım maaşları her ayın 15’i ile 31’i arasında hak sakiplerinin hesaplara yatırılıyor. Buna göre evde bakım maaşının 15 Eylül'de ödenmesi bekleniyor.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, açıklamasında 2021 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımının aylık 1.657,86 TL’den 1.797,97 TL'ye çıkarıldığını belirtti.
Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 530 bin vatandaşa 'evde bakım yardımı' yapıldığını aktaran Bakan Yanık, evde bakım yardımı ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılacağını belirterek, "968,2 milyon TL evde bakım yardımı ödemesini bugünden itibaren hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlara hayırlı olmasını dilerim" ifadesini kullandı.
EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA NEREDEN YAPILIYOR?
Evde bakım parası sorgulama işlemi, e-Devlet üzerinden "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından yapılabiliyor.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, T.C kimlik numaraları ve şifreleri sorgulama işlemini yapabiliyor.
E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN