Evde bakım maaşları, engelli vatandaşlar ve onların bakımını üstlenen kişiler için ekonomik destek sağlıyor ve bu uygulama ile hayatlarının bir nebze de olsa kolaylaşması amaçlanıyor. Evde bakım paraları her ay düzenli olarak ödeniyor ve bu desteği alma hakkına sahip vatandaşlar, e-devlet ve SMS ile evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığını evlerinden çıkmadan öğrenebiliyor…

EVDE BAKIM MAAŞLARI YATTI MI?

Evde bakım maaşları her ayın 15’i ile 31’i arasında hak sakiplerinin hesaplara yatırılıyor. Buna göre evde bakım maaşının 15 Eylül'de ödenmesi bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, açıklamasında 2021 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımının aylık 1.657,86 TL’den 1.797,97 TL'ye çıkarıldığını belirtti.

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 530 bin vatandaşa 'evde bakım yardımı' yapıldığını aktaran Bakan Yanık, evde bakım yardımı ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılacağını belirterek, "968,2 milyon TL evde bakım yardımı ödemesini bugünden itibaren hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlara hayırlı olmasını dilerim" ifadesini kullandı.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA NEREDEN YAPILIYOR?

Evde bakım parası sorgulama işlemi, e-Devlet üzerinden "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından yapılabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, T.C kimlik numaraları ve şifreleri sorgulama işlemini yapabiliyor.

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