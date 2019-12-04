Evde doğal pastil yapımı oldukça basit bir tariftir. Bitkisel malzemelerle elde edeceğiniz doğal pastil sayesinde kışın oluşan boğaz ağrılarını, hastalık nedeniyle başlayan boğaz batmalarını ve boğaz kuruluğunu giderebilirsiniz. Evde doğal pastil yapımı için tarif arıyorsanız "evde boğaz pastili nasıl yapılır, evde doğal pastil tarifi" haberimize bakın.

Evde doğal pastil tarifi

Evde doğal pastil malzemeleri

- 1 tatlı kaşığı toz zencefil

- 1 çay kaşığı toz karanfil (yoksa 4 adet karanfil)

- Yarım su bardağı su

- 1 su bardağı şeker

- 1 yemek kaşığı süzme bal

- 1 yemek kaşığı limon suyu

Evde doğal pastil yapılışı

Küçük bir tencere içerisine şeker, limon suyu, bal, su, toz zencefil ve toz karanfil (karanfil toz halinde bulamadıysanız 4 tane karanfili bütün olarak atın daha sonra içerisinden çıkartırsınız) atın ve ortalama 15 - 20 dakika kadar kaynatın. Daha sonra ocağın altını kapatın ve şurup kıvamına gelene kadar bekleyin. Fırın tepsisi veya pişirme kağıdının üzerine kaşığın ucuyla minik toplar haline koyun. Ortalama 25 dakika soğumasını bekleyin. İsterseniz üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz. Kullanırken ağızda eritebilir veya çayınızın içine atabilirsiniz.

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