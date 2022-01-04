Lezzeti dillere destan olan bozayı ev yapımı boza tarifi ile kendiniz yapabilirsiniz. Peki, evde boza nasıl yapılır? Her yumunda ayrı lezzet alacağınız evde boza tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

EV YAPIMI BOZA TARİFİ

Ev yapımı boza malzemeler

11 bardak su (1 bardağı ılık olacak)

3 + 1/4 bardak toz şeker

3 bardak bulgur (Yıkanmış ve süzülmüş)

1/2 bardak pirinç (Yıkanmış ve süzülmüş)

10 gram (1 paket) instant kuru maya

Üzeri için

Leblebi

Toz tarçın

EVDE BOZA YAPILIŞI

Bulgur ve pirinci 10 bardak su ile düdüklü tencerede orta ateşte iyice haşlayın. Ocaktan alın; posasını ezip süzgeçle süzün.

Sulu kısmı cam bir kavanoza alıp oda sıcaklığında 2 saat kadar bekletin.

1 bardak ılık su, 1/4 bardak toz şeker ve 1 paket mayayı karıştırın. Aktive olması için 30 dakika kadar bekletip dinlenmiş olan bulgur-pirinç suyuna karıştırın.

Bu karışımı oda sıcaklığında güneş almayan bir yerde 2 gün mayalanması için bekletin. Sonra 3 bardak şekerini ekleyip karıştırın.

Leblebi ve tarçınla birlikte soğuk servis edin.



