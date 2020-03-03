Elde bulaşık yıkarken kimyasal ürün içeren maddeler kullanmak yerine daha doğal temizleyiciler kullanmak istiyorsanız "evde bulaşık deterjanı nasıl yapılır, ev yapımı doğal bulaşık deterjanı" haberimize bir göz atın.

Evde bulaşık deterjanı nasıl yapılır? Ev yapımı doğal bulaşık deterjanı

Bir kalıp doğal sabunu rendeleyin. Üzerini kaplayacak şekilde içi su dolu bir kaba koyun. Hafif ateşte sabun tozunu eritin. Karışıma yarım tatlı kaşığı boraks ve yarım tatlı kaşığı çamaşır sodası ilave edin. İyice karıştırın. Her yıkamada bu karışımdan bir tatlı kaşığı kullanın.

2 yemek kaşığı pişirme sodası ile 2 yemek kaşığı boraksı karıştırın. Böylece doğal bir bulaşık deterjanı elde etmiş olacaksınız.

Bir bardak boraks, bir bardak yemek sodası, bir bardağın dörtte biri ölçüsünde tuz, dörtte biri kadar da limon tuzu ve istediğiniz kokuda birkaç damla bitki yağı (limoni mandalina, portakal) ilave ederek de bulaşık deterjanı yapabilirsiniz.

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