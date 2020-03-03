Evde bulaşık deterjanı nasıl yapılır? Ev yapımı doğal bulaşık deterjanı
Temizliğine dikkat ettiğimiz eşyaların başında mutfak eşyaları yer alıyordur. Likit deterjan, renk veren kimyasal boyalar içeren ya da suni koku veren maddeler kullanmayı tercih etmiyorsanız bulaşıklarınızı doğal ürünlerle de temizleyebilirsiniz. Eğer evde bulaşık deterjanı nasıl yapılır merak ediyorsanız yada ev yapımı doğal bulaşık deterjanı tarifi arıyorsanız "evde bulaşık deterjanı nasıl yapılır, ev yapımı doğal bulaşık deterjanı" haberimize bir göz atın.
03 Mart 2020, Salı 10:35 Son Güncelleme:
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Elde bulaşık yıkarken kimyasal ürün içeren maddeler kullanmak yerine daha doğal temizleyiciler kullanmak istiyorsanız "evde bulaşık deterjanı nasıl yapılır, ev yapımı doğal bulaşık deterjanı" haberimize bir göz atın.
Evde bulaşık deterjanı nasıl yapılır? Ev yapımı doğal bulaşık deterjanı
- Bir kalıp doğal sabunu rendeleyin. Üzerini kaplayacak şekilde içi su dolu bir kaba koyun. Hafif ateşte sabun tozunu eritin. Karışıma yarım tatlı kaşığı boraks ve yarım tatlı kaşığı çamaşır sodası ilave edin. İyice karıştırın. Her yıkamada bu karışımdan bir tatlı kaşığı kullanın.
- 2 yemek kaşığı pişirme sodası ile 2 yemek kaşığı boraksı karıştırın. Böylece doğal bir bulaşık deterjanı elde etmiş olacaksınız.
- Bir bardak boraks, bir bardak yemek sodası, bir bardağın dörtte biri ölçüsünde tuz, dörtte biri kadar da limon tuzu ve istediğiniz kokuda birkaç damla bitki yağı (limoni mandalina, portakal) ilave ederek de bulaşık deterjanı yapabilirsiniz.