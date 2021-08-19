Yağ dokularını parçalıyor, kılcal damarları ve çatlakları azaltıyor!

Buz terapisi, son dönemin en popüler bölgesel zaıyflama yöntemleri arasına girdi. Ünlülerin zayıflamak ve yağlarından kurtulmak için sık sık bahsettiği yöntem merak konusu oldu. Vücudunuzda buz gezdirmek gerçekten de inatçı bölgesel yağlarınız için etkili olabilir mi? Peki ya gerçekten inceltiyor mu? İşte her yönüyle buz terapisini anlamak için uzmanlara ve araştırmalara kulak verdik.

BUZ TERAPİSİ NEDİR?

Buz terapisi, çeşitli yollarla uygulanabilen, temel prensibi soğutma yöntemiyle vücudun sıkılaşmasını ve yağ dokularının aktive olarak daha kolay yakılmasını sağlayan yöntemlerdir. Buz terapisi çeşitli medikal cihazlar yardımıyla yapılabildiği gibi klasik buz yardımıyla da yapılabilir. Yöntemlerin etkinlikleri birbirinden farklı olabilir, buz terapisinin işe yaraması için düzenli uygulama önemlidir.

Kriyoterapi, medikal cihaz yardımıyla yapılan bir buz terapisidir. Kriyoterapi, tıbbi faydalar için vücudunuzu aşırı soğuğa maruz bırakarak yapılan bir buz terapisi işlemidir. Popüler tüm vücut kriyoterapi yöntemi, başınız hariç vücudunuzun tüm kısımlarını kaplayan bir odada durmanızı sağlar. Odadaki hava, 5 dakikaya kadar negatif -93° ila - 100°C kadar düşük sıcaklıklara iner.

Birçok araştırma, vücudun belirli bölgelerine buz uygulamanın o bölgeden yağ yakmanıza yardımcı olabileceğini gösteriyor. Buz tedavisinin cilt dokularını güçlendirmede çok etkili olduğu söylenmektedir. Vücudunuzun soğuk bir banyo yaptıktan sonra nasıl hissettiğini hissetmesinin nedeni budur.

Daha katı bir diyet kısıtlaması, yoğun egzersiz veya hızlı yağ kaybı ilaçları olmadan, buz tedavisi yardımıyla flabdan kurtulabilirsiniz. Bu terapi sayesinde vücudun belirli bölgelerinde depolanan yağları buzla ovarak azaltabilirsiniz. Buz zaten yanıklar, kanamalar ve yaralanmalar için kullanılıyordu ancak günümüzde buz tedavisi dünyanın birçok ülkesinde kilo vermek için oldukça popüler hale geliyor.

BUZ TERAPİSİ FAYDALARI

Buz terapisi ile ilgili yapılani araştırmalar, insan vücudunun farklı bölgelerinde biriken yağın, üzerlerine buz sürtülmesiyle kademeli olarak azaldığını göstermektedir. Aslında buz, cilt dokusunu küçülterek yağınızı yavaş yavaş azaltır ve daha zinde bir görünüm elde etmenize yardımcı olur. Bazı kadınlar, çatlaklarına buz sürmelerinin istendiğini fark etmiş olmalı. Bunun nedeni, buz tedavisinin dokuları küçülterek çatlakların görünürlüğünü azalttığına inanılmasıdır.

Yağ yakımını başlatır

Kan dolaşımını hızlandırarak, cildin beslenmesini sağlar

Kan dolaşımının hızlanması aynı zamanda kılcal damarlar içinde iyidir. Damar görünümleri ve büyümeleri azalır

Cildi sıkılaştırır

Buz tedavisi, vücudun eller, uyluklar, karın vb. gibi aşırı yağ birikimi nedeniyle cildin sarktığı kısımlarında işe yarar.

Düzenli ve doğru uygulandığında cildin yavaş yavaş iyileşmesini sağlar.

Bunun dışında buz, selüliti iyileştirmek için ciltte bulunan toksinleri giderir ve bu da sadece birkaç günlük kullanımdan sonra yağın azaldığını görmenize neden olur.

BUZ TERAPİSİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Buz tedavisi, vücudun sarkmış olan bölgelerini ince ve sıkı hale getirmek için çalışır. Buz tedavisi sarkan cildi kaldırır, dokuları sıkılaştırır, vücudu toksinlerden arındırır, selülitleri iyileştirir ve en önemlisi birkaç seansta kilo vermenize yardımcı olur.

Doğru diyet ve egzersiz ile birleştirildiğinde buz tedavisi, istenmeyen kiloları vermenize yardımcı olarak harikalar yaratabilir. Teknik 2000'li yıllarda Meksika'da başlamış ve halen masaj tekniği olarak kullanılmaktadır.

Kahverengi yağları aktive edip, erilmelerini sağlıyor

İnsan vücudunda iki yağ hücresi vardır. Bunlar;

Tekdamlalı yağ dokusu (Beyaz yağ dokusu)

(Beyaz yağ dokusu) Çokdamlalı yağ dokusu (Kahverengi yağ dokusu)dur.

Kahverengi olanlar vücudumuzda daha az rastlanan ve genellikle karın ve bel bölgesinde biriken yağ hücreleridir. Kahverengi yağlar ısı açığa çıkarır vücut soğukken onu ısıtmak için enerji açığa çıkararak kalori harcar yani anlaşılacağı üzere vücudunuz soğuduğunda kahverengi yağlar olarak bilinen bölgesel yağlar vücudu yeniden ısıtabilmek için aktive oluyorlar. Kahverengi yağları aktive etmek için o bölgeler soğutmanız yeterli!

EVDE BUZ TERAPİSİ NASIL UYGULANIR?

Buz torbaları, jel paketleri ve bunun gibi birçok farklı yol, yağ yakmak istediğiniz belirli bölgelere buz uygulamak için kullanılır. Kilitli bir kilide birkaç buz küpü koyun ve yeni buz terapisini evde deneyin. Veya buz küplerini bir beze sararak istediğiniz bölgeye uygulayabilirsiniz.

En az 12 gün boyunca düzenli uygulama önerilir

Evde buz terapisini düzenli yapabilmek için büyük buz kapları veya buz torbası edinebilirsiniz

EVDE BUZ TERAPİSİ TARİFİ

Evde etkili buz terapisi için banyo sonraları, yağ yakıcı özelliğiyle bilinen doğal kaynaklarla buzun etkinliğini birleştirebilirsiniz. İşte buz terapisi ile yağ yakma tarifi

Malzemeler:

3 kaşık ulak otu

1 avuç biberiye yaprağı

3 yemek kaşığı hazır kahve

1 avuç sarmaşık

yeşil çay

Yarım litre su

Hazırlanışı

Bütün malzemeleri yaklaşık 10 dakika kaynattıktan sonra ılımalarını bekleyerek buz kaplarına yerleştirin. Banyonuzu yaptıktan sonra hazırladığınız buz küpleriyle vücudunuzu ovun.

BUZ TERAPİSİ GERÇEKTEN İŞE YARIYOR MU?

Vücudunuzda genellikle göbek çevresinde görülen fazla yağların sebebi olan kahverengi yağ dokusu (BAT) adı verilen bir maddenin, vücudunuz aşırı soğuğa maruz kaldığında enerji üretmeye yardımcı olmak için yağ yakması, buz terapisini temel prensibidir. Araştırmalar buz terapisinin yağ yakmada işe yaradığını gösteriyor.

Öte yandan, bir gün bir kaç saniye göbeğinize buz tutarak başarı sonuçlar bekleyemezsiniz. Buz terapisi ile zayıflama için sistemli ve sabırlı olmalısınız. Bel çevresindeki inatçı yağlardan kurtulmak için tek yapmanız gereken düzenli olarak uygulamak

Maksimum sonuç elde etmek için sadece buz tedavisi değil, aynı zamanda diyet ve fitness rutininize de dikkat etmeniz gerekir. Kilo vermek için vücutta fazla yağın birikmesini önlemek için diyetinize ve egzersizinize çok az dikkat etmeniz gerekir. Günde 30-40 dakika tempolu egzersiz yaparsanız, dengeli bir diyet yapın, ardından 2 hafta içinde kilonuzu 2-3 kg azaltabilirsiniz.

UYARILARA DİKKAT

Buz doğrudan cilde sürülmemelidir. Bu, uzun süre yapılırsa cildi tahriş edebilir.

Buz terapisini yapmak için, bir havlu veya beze birkaç buz küpü koyun, bağlayın ve ardından vücudunuzda kullanın.

Alternatif olarak, buz paketleri de kullanabilirsiniz.

Bu işlemi vücuttan yağ sarktığını gördüğünüz yerde yapın.

Buz tedavisi birkaç sorun için kullanılıyor ancak kilo kaybı yeni. Mevcut bir hastalığınız varsa, bu yöntemi uygulamadan önce her türlü riski ortadan kaldırmak için doktorunuza danıştığınızdan emin olun.