Evde Çal konserlerinin ilk konuğu Nilipek. oldu

Oluşturduğu müzikal programlarla özgün deneyimlere imza atan Red Bull, denenmemiş bir müzik yolculuğunu dinleyicilerle buluşturdu. Müzikle insanlar arasındaki mesafeyi kaldırmak için başlatılan Red Bull Sunar ile Evde Çal (#EvdeCal) canlı konserler serisinin ilk konuğu Nilipek. oldu.

18 Mart Çarşamba akşamı Red Bull Türkiye’nin resmi instagram hesabı üzerinden canlı olarak performans gösteren Nilipek. “Bence en güzel şey müzikle bir araya gelmek, şarkılarımız aracılığıyla göz göze gelebilmek öyle değerli ki” ifadesinin ardından ‘Havada bir hinlik var’, ‘Koşuyolu’, ‘Sabah’, ‘Gömülür’, ‘Çocuk’, ‘Beraber’ isimli şarkılarını seslendirdi. Burada sevenleriyle arasındaki mesafeleri kaldırarak onların evlerine konuk olan müzisyen şarkılarıyla samimi sohbetiyle keyiflendirdi.

Yaklaşık 25 dakika süren canlı konser deneyimine, binlerce katılımcı dahil oldu. Burada merak edilen soruları da yanıtlayarak izleyicilerle keyifli bir sohbete imza atan müzisyen, ayrıca Red Bull takipçilerine özel olarak kendisinin önerdiği albümlerin yer aldığı bir çalma listesini de paylaştı.

Müzikseverlere evde konser deneyimi sunan Nilipek.’in gerçekleştirdiği Red Bull Sunar ile Evde Çal’a ait video kayıt, Red Bull Türkiye’nin resmi Instagram profiline de sabitlenerek, programı kaçıranların erişimine de sunuldu.

Gelecek konuk Akın Sevgör

Red Bull Sunar ile Evde Çal konserler serisinin 25 Mart tarihindeki gelecek konuğu ise Akın Sevgör olacak. Elektronik müzik sahnesinin en beğenilen isimlerinden olan Sevgör, unutulmaz bir performansa imza atacak.

Daha birçok sevilen ismi ağırlamaya hazırlanan Red Bull Sunar ile Evde Çal serisine ilişkin detaylar Red Bull Türkiye instagram hesabında ve RedBull.com adresinde olacak.



