Magazin Evde Çal’ın bugünki konuğu Gülinler olacak

Evde Çal’ın bugünki konuğu Gülinler olacak

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Evde Çal’ın bugünki konuğu Gülinler olacak

Red Bull Sunar: Evde Çal (#EvdeÇal) canlı konserler serisinin bugünki konuğu Gülinler olacak.

10 Nisan 2020, Cuma 14:34 Son Güncelleme:
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Corona virüsü salgını nedeniyle Red Bull'un resmi instagram hesabı üzerinden başlatılan Red Bull Sunar: Evde Çal (#EvdeÇal) canlı konserler serisinin bugünkü konuğu Gülinler olacak. Sanatçının performansı bu akşam saat 21.30'da gerçekleşecek.

Büyük Ev Ablukada grubu ile ismini duyuran ve kariyerine solo olarak devam eden müzisyen, son single'ı ‘Teker Teker' ile takipçilerini sevindirmişti.

Sevilen isimler konuk oldu

‘Red Bull Sunar: Evde Çal' serisi bu zamana kadar Nilipek., Akın Sevgör, Kalben, Gökhan Türkmen, Ringo Jets, Gaye Su Akyol ile Ali Güçlü Şimşek ve Eda Baba'yı konuk etti.

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