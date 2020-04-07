Magazin Evde Çal’ın gelecek konuğu Eda Baba olacak

Evde Çal’ın gelecek konuğu Eda Baba olacak

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Evde Çal’ın gelecek konuğu Eda Baba olacak

Evde Çal (#EvdeÇal) canlı konserler serisinin 8 Nisan tarihindeki konuğu Eda Baba, 10 Nisan’da ise Gülinler olacak.

07 Nisan 2020, Salı 12:45 Son Güncelleme:
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Müzikle insanlar arasındaki mesafeyi kaldırmak için Red Bull’un resmi instagram hesabı üzerinde başlatılan Red Bull Sunar: Evde Çal (#EvdeÇal) canlı konserler serisinin gelecek konuğu Eda Baba olacak. Serinin 8 Nisan Çarşamba akşamki konuğu olarak ağırlanacak olan müzisyen en sevilen şarkılarını seslendirecek. Eda Baba’nın ardından 10 Nisan’da ise Gülinler mikrofonu teslim alacak. Her performans yayınlandığı akşam saat 21.30’da gerçekleşecek.

Mesafeleri yakın eden, dünyanın en uzak köşelerinden aslında sanıldığı kadar uzak olmadığımızı gösteren ‘Red Bull Sunar: Evde Çal’ serisi bu zamana kadar Nilipek., Akın Sevgör, Kalben, Gökhan Türkmen, Ringo Jets, Gaye Su Akyol ile Ali Güçlü Şimşek’i konuk etti. 


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