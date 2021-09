Evde çalışanlar dikkat! Tedavi edilse bile...

Koronavirüs pandemisiyle birlikte birçok insan, günün büyük bir kısmını bilgisayar karşısında ya da telefonda geçirmeye başladı. Bilgisayar kullanmak, akıllı telefon ile mesaj yazmak gibi her gün aynı şekilde, üstelik devamlı yapılan işler ise özellikle el, kol ve omuzlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Peki, günümüzde masa başı çalışanlarını bekleyen hastalıklar neler? Bunlara karşı hangi önlemler alınmalı? Fiziksel Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi İlknur Can'dan bilgi aldık.

'KAS-İSKELET HASTALIKLARINI TETİKLİYOR'

Dr. Öğr. Üyesi İlknur Can, uzun süre masa başında pozisyon değiştirmeden çalışmanın başta omurga sorunları olmak üzere birçok kas-iskelet hastalığını tetiklediğini söylüyor. Bu gibi kişilerde boyun, sırt ve bel ağrıları, boyunda düzleşme, belde düzleşme, boyun ve bel fıtığı, dirsekte ulnar sinir tuzaklanması, el bileğinde karpal tünel sendromu gelişebileceğini söyleyen Can, "Öncelikle iş yeri ergonomisini kişinin fiziksel özelliklerine göre düzenlemek gerekir" diyor.

Can, ayakta dururken koltuğun oturma yerinin diz kapağı seviyesinin altında olması, sırtın doğal kavisini destekleyecek şekilde sırt desteği kullanılması, koltuğun masaya yanaşmasını engellemeyecek şekilde dirseklerdeki baskıyı azaltmak için yumuşak bir malzemeden kolçak olması ve koltukta otururken diz ile ayak bileklerinin 90 derece pozisyonda durması gerektiğine dikkat çekiyor.

DİK OTURAMAYANLAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ TAVSİYE

Dr. Öğr. Üyesi İlknur Can'ın masabaşında dik oturamayanlar, bir türlü doğru oturma pozisyonunu sağlayamayanlar için de önerileri var. Her 10 dakikada bir 30 saniye ara ve her iki saatte bir 15 dakika mola verilmesi gerektiğini belirten Can, "Çalışma masasının yüksekliği dirsek hizasında olmalı. Eğer masa ayarlanamıyorsa koltuk yüksekliği artırılarak ayak desteği kullanılabilir. Klavye ön kol ile aynı düzeyde bulunmalı. Dirsek ve el-bilek altına koruyucu pedler kullanılabilir. Monitör gözlerden en az 65 cm uzaklıkta bulunmalı, ekran gözün yatay görme hizasından 15-50 derece açıları arasında bulunmalı" diyor. Can, doktorun önereceği postür, germe ve gevşeme egzersizlerinin önemli olduğunu da sözlerine ekliyor.

'TEDAVİ EDİLSE DE TEKRARLIYOR'

Gerekli dinlenme molalarının verilmemesi ve ofis ergonomisinin uygunsuzluğu sonucu, aşırı kullanıma bağlı olarak kas ve iskelet sorunları görülebiliyor. "Bu sorunları gidermekteki en önemli adım doğru ofis ergonomisinin sağlanmasıdır" diyen Dr. Öğr. Üyesi İlknur Can, şu uyarıda bulunuyor: "Aksi takdirde bu hastalıklar tedavi edilse de tekrarlar. Bu nedenle ofisinizi kendi kişisel özelliklerinize göre ayarlayın. Belli aralıklarla mola verin ve basit egzersizler yapmayı ihmal etmeyin."

'KULAKTAN DOLMA BİLGİLER FAYDA SAĞLAMAZ'

Dr. Öğr. Üyesi İlknur Can, masabaşı çalışanlarının yaşadığı olası bir sağlık sorununda bilinçli şekilde hareket etmesi gerektiğinin altını çiziyor. Can, "Kulaktan dolma bilgilerle hareket etmek yerine muhakkak bir fizik tedavi hekimine başvurun. Çevrenizden duyduğunuz, internetten gördüğünüz eksik bilgilerle hareket etmek faydadan çok zarar verebilir" diyor.

FAZLA KAFEİN, UYKUSUZLUK VE SİGARAYA DİKKAT!

"Masabaşı çalışanları nelere dikkat etmeli, kendileri korumak için nasıl beslenmeli?" sorusuna ise Dr. Öğr. Üyesi İlknur Can, şu cevabı veriyor: "Uyku hijyenine dikkat ederek yeterli ve kaliteli bir uyku almalılar. İşlenmiş gıdalardan, fazla kafeinden ve sigaradan uzak durarak sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmalılar. Bunların yanı sıra ofisteki çalışma şartlarını uygun şekilde yeniden düzenlemeli, mola ve egzersizleri hayatlarından eksik etmemeliler."