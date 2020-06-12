Evde çalışırken fit kal

Sabahları ofise gidiyormuş gibi aynı saatte kalkmalı, duş alıp giyindikten sonra kahvenizi ya da çayınızı içmeli, çalışma alanınıza geçip her zamanki gibi çalışmalısınız. Bu rutin normallik hissinizi artırarak görevlerinize odaklanmanıza yardımcı olacaktır.

Alarm kurun

Her saatin başında, ortasında ya da sonunda birkaç dakika egzersiz yapmak için telefonunuzun alarmını kurun. Zamanla vücudunuzun güçlendiğini ve gün içinde daha enerjik hissettiğinizi göreceksiniz.

30 dakika egzersiz yapın

Uzun süre oturmak tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve sırt ağrısı gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. İşinizi tamamlamak egzersiz yapmaktan daha önemli gibi görünse de her gün toplam 30 dakikanızı egzersize ayırmalısınız. ‘Formda kalmak’ öncelikleriniz arasında olmasa bile, fiziksel aktivite vücudunuzun salgıladığı endorfin miktarının artmasını sağlar ve bu da ruh halinizin düzelmesine yardımcı olur.

Telefonla ayakta konuşun

Telefon görüşmesi yaparken kulaklıklarınızı takıp hareket edin. Bu süre zarfında yürüyebilir veya squat hareketleri yapabilirsiniz. Ayrıca lunge egzersizleriyle kalça ve bacak kaslarınızı güçlendirebilirsiniz. Örneğin, ileri doğru lunge egzersizi yaparak kalçalarınızı zemine paralel hale getirecek şekilde dizlerinizi kırabilir ve sonra aynı egzersizi diğer bacakla yapabilirsiniz.

Karın kaslarınızı çalıştırın

Koltuğunuzdan kalkmadan karın kaslarınızı çalıştırmaya ne dersiniz? Sırtınızı dik tutun ve iki elinizi başınızı arkasına koyun. Dizlerinizi dirseklerinize değecek şekilde kaldırın. Sonra aynı egzersizi diğer bacakla yapın. Ayak bileğinizle daireler çizerek yapacağınız basit egzersizler, kan dolaşımını düzenlemeye yardımcı olur.

Dengeli beslenin

Sağlıklı beslenmek fiziksel ve duygusal açıdan en iyi sonuçlara ulaşmanız için son derece önemlidir. Gün içinde meyve, kuruyemiş ve yoğurt gibi atıştırmalıklar hem tok tutar hem de bütün günü ekran karşısında geçirerek kendinizi kaybetmenizi engeller.