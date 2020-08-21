İddiaya göre İstanbul'da yaşayan Ceyda Yüksel (22), Facebook'tan, İzmir'de yaşayan Serkan Dindar (41) ile tanıştı. Dindar'ın daveti üzerine İzmir'e geldi. Genç kızı otogardan alan Dindar, Çamdibi'nde yalnız yaşadığı evine getirdi. İkili önceki akşam alkol almaya başladı. Ancak bir süre sonra aralarında tartışma çıktı. Bağrışmaları ve cam kırılma seslerini duyan mahalleli polisi aradı.

Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Yüksel'in cansız bedenini buldu. Yüksel'in vücudunda çok sayıda cam kesiği olduğu ve bir kolunun kopma noktasına geldiği görüldü.

"Neden tartıştık hatırlamıyorum"

Genç kız olay yerinde hayatını kaybederken, Dindar polis tarafından gözaltına alındı. 400 promil alkollü çıkan Dindar, "Aşırı derecede alkollüydüm. Olay nasıl oldu, neden tartıştık hatırlamıyorum" dedi. Polis, komşuların verdiği bilgiler doğrultusunda olaydan sonra kaçan Serkan Dindar'ı yakalayarak gözaltına aldı. Dindar ile tartışırken kolunu cama vurduğu öne sürülen Yüksel'in cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak memleketi Adana'ya götürüldü.

İstanbul'dan gelirken köpeğini de yanında getiren Yüksel'in, hayatını kaybetmeden önce son sözlerinin "Ambulans çağır" olduğu öğrenildi. Alkolmetrenin en üst sınırı 4.0 promil alkollü çıkan Dindar, çıkarıldığı mahkemece 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Dindar'ın ifadesinde, "Oda kapısında düştü, kolunu kesti. 112'yi aradım kurtaramadılar" dedi.

Katil zanlısı Serkan Dindar, Facebook hesabından farklı saatlerde genç kızla çekilmiş iki fotoğrafını paylaştı. Fotoğraflardan birinde ikili mangal yakıyor. Diğer fotoğraf ise kahvaltı masasından...

Daha önceden sabıkası varmış

Emniyette yapılan testte 400 promil alkollü olduğu belirlenen Dindar, genç kızla sosyal medya üzerinden tanıştıklarını ve birkaç gün birlikte kaldıklarını, olayın olduğu akşam da bir eğlence mekanında alkol aldıktan sonra eve döndüklerini söyledi. Dündar olay gecesi genç kızın bileklerini kestiğini, daha sonra kapı camına vurarak intihar etmeye çalıştığını söyledi. Geçimini kaynakçılıkla sağlayan Dindar'ın ayrıca "Trafik Güvenliğini Kasten Tehlikeye Sokmak" ve "Taksirle Yaralama" suçlarından sabıkası olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Ceyda Yüksel'in, Facebook'ta 'Otostop Turkey' grubu üyesi olduğu öğrenildi. Beş gün önce köpeği ile bir fotoğrafı ile birlikte "Samsun'dan İzmir'e aracıyla gidecek olan yol arkadaşı var mı?" diye soran genç kızın paylaşımını beğenenlerden biri de, cinayetin bir numaralı şüphelisi olarak gözaltına alınan Serkan Dindar oldu. İkilinin, bu beğeninin ardından görüşmeye başladıkları ileri sürülüyor.



