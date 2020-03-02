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Evde çamaşır deterjanı nasıl yapılır? Doğal çamaşır deterjanı yapımı

Doğal çamaşır deterjanı malzemeleri

2 fincan Boraks

2 fincan karbonat

1 kalıp sabun (istediğiniz bir marka)

1 su bardağı sirke

2 çorba kaşığı tuz

Tercihinize göre bir yağ (limon, lavanta vb. koku vermesi için)

Doğal çamaşır deterjanı yapılışı

Sabunu rendeleyin. 1 Litre kaynamış suyun içine rendelenmiş sabunu dökün ve tahta kaşıkla karıştırarak kaynatın. Başka bir kapta Boraks, karbonat ve sirkeyi kontrollü bir şekilde karıştırın. Daha sonra tuzu ilave edin ve tuzun tamamen çözünmesini sağlayın. Elde ettiğiniz karışımı kaynattığınız karışımla birleştirin. Tercih ettiğiniz yağdan 15 damla karışıma damlatıp karıştırın. Karışım soğuduğunda sıvı deterjanı her zaman ki gibi kullanabilirsiniz.

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