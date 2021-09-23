Evde cansız bedeni bulunmuştu! Katili kuzeni çıktı

Gökhan İgeç, iddiaya göre, boşandığı S.B. ile çocuklarına bağırdığı için tartıştı ve eski eşini darbetti. S.B.'nin şikayeti üzerine polis, İgeç'i aramaya başladı. Arandığını öğrenen İgeç, Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi’ndeki evde yalnız yaşayan kuzeni İsmail İgeç'in yanında saklanmaya başladı. Kuzeniyle alkol alan Gökhan İgeç’in, “Seninle aynı soy ismi taşıyamam” diyerek kavga ettiği İsmail İgeç’e, duvarda asılı pompalı tüfeği alıp, ateş ederek kaçtığı öne sürüldü.

KOMŞULARI BAHÇEDE ÖLÜ BULDU

Olayın ardından komşular, 21 Eylül günü saat 09.00 sıralarında, haber alamadıkları için İsmail İgeç’in evine gitti. Bahçe kapısından içeri girince İgeç’in yerde, kanlar içinde hareketsiz yattığını görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde İgeç’in, pompalı tüfekle vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Komşuları, kendisini İsmail İgeç’in yeğeni olarak tanıtan Gökhan İgeç’in 1 haftadır yanında kaldığını söyledi. Olaydan 1 gün önce akşam saatlerinde birkaç el silah sesi duyduklarını ancak İgeç’in sürekli havaya ateş açmasından dolayı şüphelenmediklerini belirten komşuları, Gökhan İgeç’in aynı saatlerde evden ayrıldığını gördüklerini iddia etti.

BOŞ ARSADA YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gökhan İgeç’in yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, İgeç’i Şehit Duran Mahallesi’nde boş arsada yakaladı. Emniyete götürülen İgeç, alkol alırken taştığı kuzenini öldürdüğünü itiraf etti ve sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Gökhan İgeç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA