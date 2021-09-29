Evde cilt tipinizi nasıl test edebilirsiniz?

Evde kolayca cilt tipinizi öğrenebilir, cildinizi kontrol edebilirsiniz. Cilt tipinin kuru mu, yağlı mı, t şeklinde mi ya da karışık bir yapıya sahip olduğunu doğru şekilde öğrenmek daha iyi bir cilt bakımının kilidini açar. Elbette ürün seçiminde de size yardımcı olacaktır.

Bunun için kozmetik mağazalarınızdan çok cüzzi bir rakama alacağınız gerekli malzeme "Yağlı kurutma kağıdı"

Bu test ile cildinizin sebum üretimini ölçebilirsiniz.

Sebum, gözeneklerinizden gelen mumsu, yağlı bir sıvıdır. Cildinizin ürettiği sebum miktarı cildinizin kuru, yağlı, çok yağlı ya da karma bir cilt tipi olup olmadığını belirleyebilirsiniz.

EVDE CİLT TİPİNİ TEST ETME

Bunun için elbette temiz bir cilde ve kozmetik amaçlı kullanılan yağlı kurutma kağıdına ihtiyacınız olacak. Cildiniz uygun şekilde hazırladıktan sonra cildinizin farklı bölgelerindeki sebum miktarına bakarak cilt tipinizi belirleyebilirsiniz.

Yüzünüzü yıkayın ve kurulayın. 30 dakika bekleyin. Yüzünüze yağlı kurutma kağıdı veya dokuyu hafifçe bastırın. Kağıdı alın ve burnunuz, yanaklarınız ve çeneniz gibi cildinizin farklı bölgelerine bastırın. Kağıdın ne kadar şeffaf olduğunu görmek için kağıdı ışığa tutun.

EVDE CİLT TİPİ NASIL BELİRLENİR?

Kuru cilt tipi: Kağıtta şeffaflık yok

Yağlı cilt tipi : Kağıt şeffaflaşmış

Çok yağlı cilt tipi: Kağıt ıslak gibi

Normal cilt tipi: Kağıt biraz şeffaf, çok yağlı değil ve pul pul dökülme yok

Karma cilt tipi: Yüzün farklı bölgelerinde farklı emilim seviyeleri farklı

CİLDİNİZİN HASSASİYETİNE GÖZ ATIN

Yukarıdaki cilt tiplerinin yanı sıra sebum kriterlerine uymayan hassas bir cilde de sahip olabilirsiniz.

Hassas cilt şunlara bağlıdır:

Cildinizin ürün uygulamasına ne kadar hızlı tepki verdiği

Cildinizin kendini ne kadar iyi koruduğu

Cildin ne kadar kolay kızardığı

Cilt alerjisi yaşama sıklığını







