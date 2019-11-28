Kişinin gülüşünü güzelleştiren en önemli ayrıntısı dişlerdir. Güzel bir gülüş beyaz dişlerle olur. Evde doğal yöntemlerle dişlerimizi beyazlatmanın 4 - 6 tona kadar rengini açmanın yöntemleri mevcut. Dişlerinizi beyazlatmak istiyorsanız ve " evde diş beyazlatma yöntemleri nelerdir, doğal diş beyazlatma nasıl yapılır " merak ediyorsanız haberimize bir bakın.

Evde diş beyazlatma yöntemleri nelerdir? Doğal diş beyazlatma nasıl yapılır?

Evde doğal yöntemlerle diş beyazlatmak mümkün. Diş beyazlatma yöntemleri:

Günde en az 2 kere diş fırçalamak

Ağız ve diş sağlığının en önemli kuralı dişleri günde en az 2 kere ve en az 2 dakika fırçalamaktır.

Karbonat ve elma sirkesi

Elma sirkesi, ağız içinde bulunan bakterileri temizler. Karbonat ile birleştiğinde çok güçlü beyazlatıcı etkiye sahip olur. Elma sirkesi ve karbonat karışımınızı hazırlamak için 1 çay kaşığı karbonat ile birkaç damla elma sirkesini macun kıvamına gelene kadar karıştırın ardından karışımı diş fırçası ile uygulayın.

Limon ve karbonat

Bir çay kaşığı karbonatın içine limonun suyunu sıkın ve köpürene kadar karıştırın. Ardından temiz bir diş fırçasıyla uygulayın. Asit özelliği taşıdığından bu yöntemi haftada en fazla 1-2 kere tekrarlamalısınız.

Karbonat

Haftada 3 kere karbonat uygulamanız diş renginizi açmanıza yardımcı olacaktır. Islak diş fırçasını karbonata batırıp nazikçe dişlerinizi fırçalayın.

Karbonat, tuz ve elma sirkesi

Karbonat ve elma sirkesinin dişleri beyazlattığı biliniyor. Bu karışıma tuz eklenince dişler beyazlıyor ve diş lekelerini gidermiş oluyorsunuz.

Karbonat, tarçın ve adaçayı

Karbonat dişleri beyazlatırken adaçayı ve tarçın ağızdaki zararlı bakterilerin giderilmesine yardımcı olur. Böylece daha sağlıklı bir ağza sahip olmuş olursunuz.

Çilek

Çilek, yüzeydeki zorlanmaları yok eden ve plak oluşumunu önleyen malik asit (beyaz, kristal yapılı, katı asit) içeriyor. Bununla beraber lif bakımından zengin olan çilek, ağzın içini temizler, zararlı bakteri ve mikroorganizmalardan yok eder. Çileği püre haline getirip diş fırçasına alın. Nazikçe dişlerinizi fırçalayın.

Muz kabuğu

Potasyum, magnezyum ve manganez miktarı bakımından zengin olan muz kabuğunu diş beyazlatma yöntemi olarak kullanabilirsiniz. Dişleriniz temizken 2 dakika boyunca muz kabuğuyla dişlerinizi ovun. Ovma işlemi bittiğinde temiz bir diş fırçasıyla dişlerinizi fırçalayın.

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