Eklem ve kaslarda oluşan ağrılar birçok işi yapmamıza engel olur ve hayat kalitesinin düşür. Evde doğal ağrı kesici krem tarifi sayesinde bütün bunlara son verebilirsiniz. Peki, evde doğal ağrı kesici krem nasıl yapılır?

EVDE DOĞAL AĞRI KESİCİ KREM TARİFİ

Malzemeler

2 yemek kaşığı kadar rendelenmiş bal mumu

1-1,5 yemek kaşığı kafur

3/4 su bardağı Hindistan cevizi yağı

10 damla nane yağı

4-5 damla biberiye yağı

4-5 damla okaliptüs yağı

NASIL YAPILIR?

Isıya dayanıklı bir kap alın ve içine Hindistan cevizi yağı ile rendelenmiş bal mumunu koyup ocağın altını kısık ateşte açın. Tahta bir kaşıkla karıştırarak malzemelerin eriyip iyice harmanlanmasını sağlayın ve ardından içine kafuru ekleyip bir süre daha karıştırarak ısıtın. Tüm malzemeler iyice karışınca ocaktan alın, içine diğer tüm yağları ekleyip tahta kaşıkla son bir kez, kıvamını bulana dek karıştırın. Krem kıvamına gelen karışımı sterilize ettiğiniz kapaklı bir kaba aktarın. Ama krem tamamen soğuyuncaya kadar kabın kapağını kapamayın. Krem oda sıcaklığına gelince kapağını kapatın. İşte bu kadar!

NASIL KULLANILIR?

Hazırladığınız bu kremden fındık büyüklüğünde alın ve ağrı olan bölgeye masaj yaparak uygulayın.

Ancak, kremi uygulamadan önce içindeki herhangi bir malzemeye alerjiniz olmadığından emin olun.

Aynı zamanda ağrılarınız için kullandığınız, doktorunuz tarafından verilen bir ilaç varsa mutlaka ona devam edin, ekstra herhangi bir yöntem bulmaya çalışmayın. Doktorunuza danışmadan yeni yöntemler denemeyin.



