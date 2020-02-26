Evde doğal antibakteriyel jel nasıl yapılır?
Havaların bir soğuk bir sıcak olması nedeniyle hastalıklar da artmaya başladı. Hastalıklara karşı önlem almanızda size yardımcı olacak doğal antibakteriyel jel kullanmanızda fayda var. Eğer evde doğal antibakteriyel jel nasıl yapılır merak ediyorsanız "evde doğal antibakteriyel jel nasıl yapılır" haberimize göz atın.
26 Şubat 2020, Çarşamba 12:44 Son Güncelleme:
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Gündelik hayatta bir çok ortak alanı kullanıyor ve her seferinde ellerimizi yıkamayı unutuyoruz. Durum böyle olunca çantamızda yada cebimizde doğal antibakteriyel jel taşımamız bize fayda sağlıyor. Eğer evde doğal antibakteriyel jel nasıl yapılır merak ediyorsanız "evde doğal antibakteriyel jel nasıl yapılır" haberimize göz atın.
Evde doğal antibakteriyel jel nasıl yapılır?
Doğal antibakteriyel jel malzemeleri
- 170 ml temiz su
- 2 yemek kaşığı doğal aloe vera jel
- 20 damla limon yağı
- 10 damla tarçın yağı
- 10 damla kekik yağı
- 10 damla okaliptus yağı
- 10 damla karanfil tomurcuğu yağı
Doğal antibakteriyel jel yapılışı
Kapaklı bir şişeye jeli ve suyu ekleyin. Diğer yağları da şişenin içerisine ekleyip kapağını kapatın ve iyice çalkalayın. Çalkalama işlemi bitince kullanıma hazır.
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