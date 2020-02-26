Gündelik hayatta bir çok ortak alanı kullanıyor ve her seferinde ellerimizi yıkamayı unutuyoruz. Durum böyle olunca çantamızda yada cebimizde doğal antibakteriyel jel taşımamız bize fayda sağlıyor. Eğer evde doğal antibakteriyel jel nasıl yapılır merak ediyorsanız "evde doğal antibakteriyel jel nasıl yapılır" haberimize göz atın.

Evde doğal antibakteriyel jel nasıl yapılır?

Doğal antibakteriyel jel malzemeleri

170 ml temiz su

2 yemek kaşığı doğal aloe vera jel

20 damla limon yağı

10 damla tarçın yağı

10 damla kekik yağı

10 damla okaliptus yağı

10 damla karanfil tomurcuğu yağı

Doğal antibakteriyel jel yapılışı

Kapaklı bir şişeye jeli ve suyu ekleyin. Diğer yağları da şişenin içerisine ekleyip kapağını kapatın ve iyice çalkalayın. Çalkalama işlemi bitince kullanıma hazır.

İlgili Haberler Limon dilimiyle uyumanın faydaları