Yemek Evde doğal antibiyotik yapımı

Evde doğal antibiyotik yapımı

Yemek

Evde doğal antibiyotik yapımı

Mevsim geçişleri genellikle hastalıkların en çok görüldüğü zamanlardan birisidir. Hasta olacağınızı anladığınız zaman hastalık ağırlaşmadan evde kendi kendinize tedavi etmek için mükemmel bir tarifimiz var; Evde doğal antibiyotik tarifi. Her gün 3 kere kullanabileceğiniz doğal antibiyotik tarifi haberimizde.

24 Ekim 2021, Pazar 12:23 Son Güncelleme:
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EVDE DOĞAL ANTİBİYOTİK TARİFİ

Doğal antibiyotik malzemeler

  • 3 dal taze sarımsak, mevsimi değilse ya da bulamazsanız 3 diş kuru sarımsak
  • 1 adet limonun suyu
  • 2 parmak ucu taze zencefil, yoksa 1 tatlı kaşığı toz zencefil
  • Yarım defne yaprağı
  • Dövülmüş karanfil

EVDE DOĞAL ANTİBİYOTİK YAPILIŞI

Tüm malzemeleri karıştırıp havanda iyice ezin. Ya da dileyenler blenderda da karıştırabilir. İçinde bolca zencefil olduğu için hafif acı olan bu karışımı küçük bir kavanoza doldurun ve buzdolabında saklayın.

NASIL KULLANILIR?

Her gün sabah-öğlen-akşam yarım tatlı kaşığı kullanabilirsiniz. 6 yaşından büyük çocuklar ise günde bir defa bir tatlı kaşığı içebilir. Daha küçük çocukların kullanmaması, eğer kullanacaksa mutlaka bir doktora görünmesi gerekiyor.

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