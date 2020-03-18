Evde doğal el dezenfektanı nasıl yapılır?
Ülkemizdeki koronavirüs salgını nedeniyle el hijyenine bir hayli önem vermemiz gerekiyor. Evde doğal el dezenfektan yapıp portatif şişelere koyup her an her yere götürebilmek mümkün. Eğer evde doğal el dezenfektanı nasıl yapılır merak ediyorsanız "evde doğal el dezenfektanı nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.
18 Mart 2020, Çarşamba 10:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Günlük hayatımıza devam ederken bir yandan da salgından korunmaya özen gösteriyoruz. Ortak alanları kullandıktan hemen sonra elleri sterilize etmek çok önemli. Evde doğal el dezenfektanı nasıl yapılır merak ediyorsanız "evde doğal el dezenfektanı nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.
Evde doğal el dezenfektanı nasıl yapılır?
El dezenfektanı için gerekli bütün malzemeleri aktarda bulabilirsiniz.
El dezenfektanı malzemeleri
- 1 tatlı kaşığı boraks
- 2 çorba kaşığı beyaz sirke
- 2 bardak sıcak su
- Çay kaşığı lavanta yağı
- 3 damla çay ağacı yağı
El dezenfektanı yapılışı
Bütün malzemeleri bir kabın içerisine koyun ve toz malzemeler çözülene kadar karıştırın. Püskürtmeli bir şişede uzun süre kullanabilirsiniz. Cam yüzeyler dışında istenilen her yüzeyde kullanılabilir.