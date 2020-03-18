Günlük hayatımıza devam ederken bir yandan da salgından korunmaya özen gösteriyoruz. Ortak alanları kullandıktan hemen sonra elleri sterilize etmek çok önemli. Evde doğal el dezenfektanı nasıl yapılır merak ediyorsanız "evde doğal el dezenfektanı nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

Evde doğal el dezenfektanı nasıl yapılır?

El dezenfektanı için gerekli bütün malzemeleri aktarda bulabilirsiniz.

El dezenfektanı malzemeleri

1 tatlı kaşığı boraks

2 çorba kaşığı beyaz sirke

2 bardak sıcak su

Çay kaşığı lavanta yağı

3 damla çay ağacı yağı

El dezenfektanı yapılışı

Bütün malzemeleri bir kabın içerisine koyun ve toz malzemeler çözülene kadar karıştırın. Püskürtmeli bir şişede uzun süre kullanabilirsiniz. Cam yüzeyler dışında istenilen her yüzeyde kullanılabilir.

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