Evde doğal ruj nasıl yapılır?

Günümüzde genel olarak çalışan kadınların olmazsa olmazı haline gelmiştir makyaj yapmak. Kozmetik ürünlerinin içindekiler, doğal olmayışları sizleri rahatsız ediyorsa evde kolaylık hazırlayabileceğiniz ev yapımı ruj tarifi haberimizde. Eğer sizde makyaj yapmayı çok seviyorsanız, kozmetik ürünlerine çok paralar harcamadan ve doğal ürünler kullanmak istiyorsanız bu haber tam size göre.









Malzemeler:









· Arı bal mumu

· Üzüm çekirdeği yağı

· Shea yağı

· Aleo vera jel

· Titanyum Dioksit

· Saf E vitamini

· Renkli pigmentler

· Boş ruj kapları

· Kulak temizleme çubuğu

· Spatula

· Bii çift plastik eldiven









Arı bal mumundan bir miktar eritmek için kavanoza koyun. Eğiriyince akışkan sıvı bir hale gelecek. Aynı miktarda üzüm çekirdeği yağı koyun ve sürekli karıştırın. 2 damla e vitamin ve 2 damla aleo vera jel koyun karıştırmaya devam edin. Daha sonra arı bal mumu koyduğumuz miktarda shea yağı koyuyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Eğer karışımda donma yaşarsanız kaynar su dolu bir kabın içine karışım kavanozunuzu oturtturun. Kavanozun içine su gelmemesine dikkat edelim. 1 damla limon aroması koyabiliriz kokusunu değiştirecektir. karışımı iyice karıştıralım ve sonra istediğimiz renk pigmentleri kullanarak isteğimiz rengi elde edebiliriz. Rengini net göstermek için beyaz pigmet az ölçüde ekleyebilirsiniz. Pigmentler eklendiğinde çok iyi karıştırılması gerekmektedir. Son olarak titanyum dioksit'i katıp hem opak hemde güneş koruyucu özelliği olmasını sağlıyoruz. Karışımı ruj kaplarına boşaltıp buzdolabında 15 - 20 dakika beklettikten sonra rujumuz kullanıma hazır.