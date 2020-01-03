Evde rahatlıkla kendinizin yapabileceği oldukça pratik olan ev yapımı şampuanlarla saçlarınız hem daha bakımlı olacak hemde bütçenize katkı sağlayacak. Evde doğal şampuan yapımı için "evde doğal şampuan nasıl yapılır, bütün saç tipleri için ev yapımı doğal şampuanlar" haberimize göz atın.

Evde doğal şampuan nasıl yapılır? Bütün saç tipleri için ev yapımı doğal şampuanlar

Yeşil çay şampuanı

Malzemeler

- Yarım litre su

- Yarım kalıp rendelenmiş doğal sabun

- 3 poşet yeşil çay

- 1 kapsül E vitamini

- İsteğe bağlı bitkisel uçucu yağlar

Yapılışı

Sıcak suyun içerisine yeşil çaylar atılır ve demlenmesi beklenir. Rendelenen sabun demlenen çayın içine atılır ve eriyene kadar karıştırılır. Eridikten sonra E vitamin eklenir. Soğuyunca şampuan kabına aktarılır. Kullanırken çok katı olursa sıcak su ile sulandırabilirsiniz.

Papatya çayı şampuanı

Malzemeler

- 3 yemek kaşığı doğal sabun

- 2 su bardağı papatya çayı

- 5 damla esansiyel yağ

- 1 yemek kaşığı shea yağı

- 1 yemek kaşığı sıvı gliserin

Yapılışı

Papatya çayını yoğun olacak şekilde demleyin. Sabunu rendeleyin. Papatya çayının içerisine sabunu ekleyip eriyene kadar karıştırın. Eriyince diğer malzemeleri içine ekleyin ve soğuduğunda şampuan kabına aktarın.

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