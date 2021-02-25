Evde duygulara yer var mı?

Çocuğunuzun geleceğine ve kendinize yapabileceğiniz en önemli yatırımlardan biri belki de evde duygulara yer açmak ve üzerine konuşmak. Çocuklukta, ergenlikte ve yetişkinlikte en ortak konulardan biri duygularımız. Vücudumuzdaki kasları hiç kullanmazsak işlevlerini yitirebiliyorlar. Duygularımızı hiç kullanmadığımızda ise biz kendi işlevselliğimizi kaybedebiliyoruz. Duygularımızı anlamlandıramamak, ifade edememek, ismini koyamamak ve hatta bir yerden sonra onları yok saymak “kolay” gelse de o duygular aslında kendimizi tanımanın anahtarını ellerinde tutuyorlar.

DUYGULARINI FARK ETMESINE ORTAM HAZIRLAYIN

Çocuklar için duyguları ifade edebilmek, duygularını tanıyabilmek onların empati kurma yeteneği geliştirmelerine, ilişki kurma becerilerini güçlendirmelerine yardımcı olur. Duygularını ifade edebildiği alanların olması, çocuğun hayatında o duyguları yaşamasına, özgürce hissetmesine yardımcı olurken aynı zamanda duygularını yönetme becerilerini geliştirmesine de katkıda bulunur. Bütün bu beceriler çocuğunuzun sağlıklı gelişimini beslerken, psikolojik sağlamlığını kuvvetlendirir.

DUYGULARINI ÖZGÜRCE YAŞAMASINA IZIN VERIN

Çocuğunuzun bu becerileri kazanması için öncelikle duygulara evde bir alan açmak çok önemlidir. Çocuğunuzla nasıl hissettiğini, hangi duyguyu deneyimlediğini konuşabilmek için öncelikle onun duyguları bildiğinden, isimlendirebildiğinden emin olmalısınız. Kendi duygularınızı ifade etmeniz, onları isimlendirmeniz çok faydalı olacaktır. Ayrıca mutlu, üzgün, şaşkın, kızgın gibi yüz ifadelerinin yer aldığı resimlerle de duyguları ve isimleri öğrenmesinde çocuğunuza yardımcı olabilirsiniz. Duyguları isimlendirmeyi öğrendikten sonraki adım onun duygularını konuşması için alan açmaktır. Bunu yapabilmek için de onun yaşadığı duyguları siz de gözlemlemeyi denemelisiniz. Çocuğunuzun ses tonu, konuşma hızı, yüz ifadesi, beden hareketleri gibi birçok ipucunu kullanarak yoğun duygu deneyimlediği zamanlarda ona nasıl hissettiğini sorarak özgür ifade alanını açabilirsiniz. Bir yandan çocuğunuzu ve ilişkinizi kuvvetlendirirken bir yandan da kendinize daha fazla yakınlaşacaksınız. Artık evinizin sayamadığınız kadar çok üyesi var. Bütün duyguların hoş karşılandığı ve yuva bulabildiği bir aile oldunuz!





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