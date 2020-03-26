Evde egzersiz yapanlar için en iyi 10 ücretsiz egzersiz kanalı

Corona virüs salgını nedeniyle evde kalmak zorunda olduğumuz şu günlerde, fit kalmanın sırrı internette yatıyor. Sertifikalı spor eğitmenlerinin YouTube kanalları sayesinde hem evde kalıyor hem de egzersiz rutinlerimize devam edebiliyoruz. Evde spor yapmanızı sağlayacak en iyi 10 YouTube kanalı şöyle:

1-Yoga With Adriene





Yoga öğretmeni Adriene Mishler, YouTube kanalında ilgilenen herkesin yoga yapmasına yardımcı oluyor.

2-POPSUGAR Fitness





POPSUGAR Fitness YouTube kanalı, uzman eğitmenler tarafından yönetilen bir dizi farklı antrenman videolarına sahip. Kanalda ayrıca eğlenceli dans videoları da var.

3-Sydney Cummings





Sertifikalı kişisel antrenör olan Sydney Cummings her gün YouTube kanalında ücretsiz egzersiz videoları yayınlıyor. Egzersizler türe ve yoğunluğa göre değişiyor ve seçmek size kalıyor.

4-Heather Robertson





Robertson'ın kanalında kardiyo ve kuvvet antrenmanları yayınlıyor. Son zamanların favori egzersizi 12 dakikalık Tabata'yı da bu kanalda bulmanız mümkün.

5-SugarySixPack





SugarySixPack YouTube kanalı, doğum öncesi ve sonrası kondisyon konusunda uzmanlaşmış bir eğitmen tarafından yönetiliyor.

6-Fitness Blender





Fitness Blender, fitness uzmanı karı koca tarafından yönetiliyor. YouTube kanalı neredeyse altı milyon aboneye sahip ve genellikle belirli kas gruplarına (üst vücut, alt vücut vb.) odaklanan uzun bir ev egzersiz listesi içeriyor. Fitness Blender, bir buçuk saate kadar sürebilen videolar sunsa da, beş veya 10 dakika kadar kısa videoları da var.

7-HASfit





HASfit, takip edilmesi kolay ücretsiz tam boy egzersizler sunuyor. Kanal 10 dakikalık bir basit antrenmanlardan 45 dakikalık egzersizlere kadar ihtiyacınız olan tüm egzersiz stillerini sunuyor.

8-BodyFit By Amy





Sertifikalı kişisel antrenör olan Amy Kiser Schemper'ın YouTube kanalı ev egzersizleri için harika bir kaynak. Kanalda çeşitli ekipmanlar kullanılan bir dizi egzersiz videoları var.

9-Yoga with Kassandra





Kassandra'nın YouTube kanalı, ücretsiz yoga videoları için A sınıfı bir kaynak. Bir saate kadar tam uzunlukta dersleri var ve ayrıca daha kısa videolar da sunuyor.

10-Blogilates





Blogilates, sertifikalı eğitmen Cassey Ho tarafından yönetilen popüler bir Youtube kanalı. Tipik olarak daha kısa olan pilatesten ilham alan antrenmanlara sahip. Neredeyse beş milyon abonesi var.

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