Evde ekmek yapımı! Basit ekmek tarifi

Sofralarımızın baş tacı ekmekten vazgeçmek mümkün değil elbette. Her ne kadar ekmeğin kilo aldırdığını söyleyenler olsa da ekmeksiz diyet yapılamayacağını söyleyen diyetisyenler de yok değil.

Ekmek yemeden doyamayanlardansanız ve kendi ekmeğimi kendim yaparım diyenlerdenseniz buyurunuz sizin için evde yapabileceğiniz misafirlerinize "Bu ekmeği ben pişirdim" diye hava atabileceğiniz kolay bir ekmek tarifi...

Malzemeler:

25 gr yaş maya

1-1,5 çorba kaşığı bal veya şeker

1 çorba kaşığı tuz

3,5 su bardağı kadar oda sıcaklığında su (İçme suyu kalitesinde çok sert olmayan su tercih edin)

1 kg un

Hazırlanışı:

Maya ve şeker ya da balı oda sıcaklığında suyun yarısı ile (yaklaşık 2 bardağı su) eritin. Un ve tuzu geniş bir kap içerisine alın. Ortasını havuz gibi açtığınız una hazırladığınız mayalı karışımı ekleyin. Bir süre malzemeleri harmanlayıp suyun kalan kısmını da döküp hamuru yoğurmaya devam edin. Yoğurma işlemine yaklaşık 5 dakika boyunca devam edin.

Eğer hamur ellerinize yapışmaya başlarsa elleriniz unlayarak işleme devam edin. Nemli bir hamur elde ettiğinizde yoğurma işlemine son verebilirsiniz.

Elinizdeki hamura yuvarlak bir şekil verip üzerine az miktarda un serpin ve bir bıçak yardımıyla hamuru ortadan çentikleyin.

Elde ettiğiniz hamuru bir tepsiye alıp normal ısıda ve ağzı kapalı olarak yaklaşık 40 dakika kadar mayalanmaya bırakın. Hamur yeteri kadar kabardığında yumruk darbeleriyle hamurun içindeki havayı iyice alın.

Sonra hamuru 2-3 dakika kadar daha yoğurun ve istediğiniz şekli verdikten sonra tekrar bir süre daha dinlenmeye bırakın. Hamurunuz iki katı büyüklüğüne ulaşmışsa artık pişmeye hazır demektir. Fırına vermeden önce istediğiniz şekilde ekmek hamurunuzu bıçakla çentikleyin.

Önceden ısıtılmış 230 C'deki fırında pişirmeye başlayın. Ekmeğin boyutuna göre pişme süresi değişiklik gösterebilir. Fırnın kapağını açmadan 10-15 dakika sonra ekmeği kontrol etmeye başlayabilirsiniz.

Pişirdiğiniz ekmeği dışarı çıkardıktan sonra bir süre dinlendirmekte fayda var. Eğer "Ben dumanı üzerinde tüten ekmek severim" diyorsanız tüketeciğiniz zamana tabi ki siz karar verin.

Hamurun mayasının gelmesi önemli

Hamuru fırına vermek için acele etmeyin. En önemli kural hamurun mayasının gelmiş olmasıdır. O yüzden hamurunuzun biraz zamana ihtiyacı olacak. Mayası gelmiş hamurdan elde edilen ekmeğin tadı ve kıvamı çok daha leziz olacaktır. Hamurun mayasının geldiğini anlamak ise hiç de zor değil. Mayalanmaya bıraktığınız hamur, mayası geldiğinde bıraktığınızın iki katı olmuşsa arzu edilen kıvama gelmiş demektir.

Fırından çıkan ekmeği hemen dilimlemeyin

Ekmek piştikten sonra eğer bıçakla hemen keserseniz içi hamurlu ve hafif ıslak bir yapıda olan ekmek olacaktır. İşte bu yüzden ekmeği kesmek için bir süre beklemeniz gerekmektedir.

Ekmek yapmanın püf noktaları

1. Ekmek yaparken un seçimi çok önemlidir. Tam tahıllı veya çavdarlı undan ekmek yapıyorsanız bu unlar hacim olarak daha az yer kaplar.

2.Taze ve önceden hava almadığından emin olduğunuz unu eleyerek kullanmak daha lezzetli ekmek elde etmenizi sağlar.

3. Hamur mayalamak için sağlıklı ve ılık su kullanmaya özen gösterin.

4. Ekmek yaparken maya ile tuzu ayrı tutmanız önerilir. Kuru maya kullanıyorsanız tuz ile direkt temasını önlemek ekmeğin daha lezzetli olmasını sağlayacaktır.

5. Ekmeğe sıvı yağı, zeytinyağı veya bal gibi malzemeler ekleyecekseniz su miktarını verilen miktardan biraz daha az tutun.

6. Ekmek hamurunu dıştan içe doğru en az 15-20 dakika elde yoğurarak istediğiniz kıvama getirebilirsiniz. Hamuru yoğururken dış yüzeyinin elastik, düzgün ve parlak renkte olmasına dikkat edin.

7. Güzel bir ekmek elde etmek için mayası gelmiş ve şekli verilmiş hamuru 170 derecelik fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar pişirebilirsiniz.

8. Ekmeği fırından çıkardıktan sonra yaklaşık iki katı oranında kabarmışsa ve ekmeğe parmak ile bastırdığınızda tekrar aynı şekline dönüyorsa ekmek başarılı bir şekilde pişmiş demektir.

9. Ekmeği fırından çıkardıktan sonra bir süre dinlenmeye ve soğumaya bırakın. Böylece ekmeğin hamur olmasını önlemiş olursunuz.

Mayalarla ilgili püf noktası

100 gram yaş maya = 40 gram kuru maya.

1 küçük paket yaş maya = 42 gram.

42 gram yaş maya = 17 gram kuru maya.

Eğer hamurun mayalanması için aceleniz varsa ve daha çabuk mayalansın istiyorsanız ılık su kullanmanız öneriliyor.

Kaynak: Ekmek Bir Tutkudur