Elektrik tasarrufu önerileri ile uygulayabileceğiniz yöntemler sayesinde bütçenize katkı sağlayabilirsiniz. Evde elektrik tasarrufu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor ve evde elektrik tasarrufu önerileri nelerdir bilmek istiyorsanız detaylar haberimizde.

Evde elektrik tasarrufu nasıl yapılır? Elektrik tasarrufu önerileri nelerdir?

Gündüz elektrik kullanmak gece elektrik kullanmaya oranla daha pahalıdır. Gece 22:00 - 06:00 arası kullanılan elektrik daha uygundur.

Aydınlatma seçimlerine dikkat edilmeli

Evde toplam elektrik tüketiminin büyük bir kısmını aydınlatmalar harcıyor. Evde kullanılan akkor ve halojen ampuller yerine LED ampullerin tercih edilmesi %80 oranında tasarruf etmenizi sağlayacaktır.

Beyaz eşya tercihler doğru yapılmalı

Kullanılan beyaz eşyaları seçerken A+, A++ ve A+++ ürünleri tercih etmek, uzun vadede tasarruf etmenizi sağlayacak.

Buzdolabı güne ışından uzak yerde tutulmalı

Buzdolabı doğru bir şekilde konumlandırılması fazla performans harcamamasını sağlayacak. Böylece elektrikten tasarruf etmenizi sağlayacak.

Bulaşık makinesi doğru zamanda çalıştırılmalı

Bulaşık makinesi tam dolmadan çalıştırmak hem fazla su harcamanıza hemde fazla elektrik harcamanıza neden olacaktır.

Çamaşır makinesini çalıştırmadan önce kirli kıyafetlerin birikmesi beklenmeli

Az miktarda sık sık kıyafet yıkamak yerine çamaşır makinesinin kapasitesine göre çamaşırlar biriktirilip yıkanmalı. Böylece su ve elektrikten tasarruf etmiş olur daha az deterjan kullanmış olursunuz.

Enerjisi dolan elektronik cihazlar prizden çekilmeli

Elektronik cihazlarınızın şarjları dolduğunda prizden çekerseniz elektrik tasarrufu etmiş olursunuz.

Boş odada televizyon çalıştırmayın

Başka bir oda da işiniz çıktığında televizyonu kaparak gidin. Böylece aylık faturanızda değişimi göreceksiniz.

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