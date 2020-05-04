Evde internet bağlantınızı nasıl hızlandırabilirsiniz?

Özellikle video görüşmeler, film ve dizi platformları veya internet üzerinden oynanan oyunlarda düşük hız problemlere yol açabiliyor. Birden fazla kişinin yaşadığı evlerde bağlantı hızı yavaşsa, aynı anda internet kullanmak zorlaşabiliyor. Bazı internet kullanıcıları buna karşı 4G modemlere yöneliyor. Fakat 4G bağlantısı da her yerde aynı hızda olmuyor.

Evde bağlantı kalitenizi iyileştirmek için şunları yapabilirsiniz:

Mümkünse interneti kablosuz ağ üzerinden değil, ethernet kablosu ile kullanın.

Modemlerde 2,4 GHZ ve 5 GHZ frekanslarında iki ayrı ağ olabiliyor. Bunların isimlerini birbirinden farklı yapın ve cihazlarınızı 5 GHZ ağına bağlayın.

Modeminizin yerinin bağlantınıza nasıl etki ettiğini inceleyin. Bir kitaplığın altında veya çok sayıda eşyanın arasında duruyorsa bu kablosuz bağlantı hızını yavaşlatabilir.

Mikrodalga cihazları kablosuz ağ sinyallerini karıştırabiliyor. İnternet üzerinden görüntülü konuşma yaparken mikrodalga fırınınızı çalıştırmayın.

Evde bazı noktalarda kablosuz internet az çekiyorsa Wi-Fi booster denen sinyal güçlendiricilerden alın.

İnternette aynı anda birden fazla kişinin birden fazla yere bağlanması hızı yavaşlatıyorsa modeminizde önceliklendirme ayarlarına bakın. Bazı modemlerde olan bu ayar sayesinde video konferans, film indirme, sosyal medya gibi farklı bağlantılardan hangilerine öncelik verileceğini belirlemeniz mümkün.

Evinizin sessiz bir bölümünü ofis olarak kullanmaya karar verdiyseniz bu kararı uygulamaya geçirmeden önce oradaki internet bağlantısını kontrol edin. İnternet üzerinden hız ölçen siteleri de kullanın. İyi değilse bahsedilen yöntemlerle iyileştirmeye çalışın. Düzelmiyorsa evin başka bir bölümünde çalışmayı düşünün.

Film ve dizileri telefon veya tabletinizden izliyorsanız, bunları gece herkes uyuyorken cihazınıza indirin.

Evinizdeki internet hızı, düzenli olarak servis sağlayıcınızın söz verdiğinden daha düşük çıkıyorsa arayıp şikayette bulunun.



