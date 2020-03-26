Dışarda satılan ıslak mendilleri hem sağlıksız hem de maliyetli buluyorsanız evde ıslak mendil yapımı tam size göre olacaktır. Eğer evde ıslak mendil nasıl yapılır merak ediyorsanız "Evde ıslak mendil nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

Evde ıslak mendil nasıl yapılır?

Islak mendil malzemeleri

1 adet plastik kutu

1 adet kalın rulo kağıt havlu

3/4 bardak kaynatılmış su (ılıklaştırılmış)

1 çorba kaşığı saf cadı fındığı özü

1 yemek kaşığı saf aloe vera

10 - 12 damla greyfurt özü

1 çay kaşığı organik sıvı sabun

1 çay kaşığı zeytinyağı veya badem yağı

Islak mendil yapılışı

Kağıt havlu ruloyu yatay olarak ikiye kesin. Sonra da kutunuzun içine yerleştirin. Bir kapta su, aloe vera, cadı fındığı özü, organik sabun, greyfurt özü ve yağı karıştırın. Bu karışımı kağıt havlunun üzerine boşaltıp yaklaşık 5-10 dakika emmesini bekleyin. Mendillerin ıslanmış olduğundan emin olmak için kabın kapağını kapatıp ters çevirin. Artık ev yapımı mendiliniz hazır, rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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