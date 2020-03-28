Kültür & Sanat Evde Kal çağrısı bu kez çocuklar için

Evde Kal çağrısı bu kez çocuklar için

Kültür & Sanat

Evde Kal çağrısı bu kez çocuklar için

Çocukları unutmayan Demirören Medya ‘#EvdeKalMüzikleKal’ çağrısını bu kez Çocuk Ozanı Onur Erol ile çocuklar için yapacak. Erol’un çocuk şarkılarıyla renklenen sohbeti pazar akşamı tüm çocukları anne ve babalarıyla birlikte sosyal medyada buluşturacak.

28 Mart 2020, Cumartesi 12:11 Son Güncelleme:
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Demirören Medya’nın sosyal medyada büyük ses getiren ‘#EvdeKalMüzikleKal’ projesi devam ediyor. Koronavirüs (Covid-19) salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla sürdürülen kampanyadan bu kez çocuklar için ezgiler yükselecek. 

Büyükleri de masal dünyasına götürecek

Uzaktan eğitime devam ederken evde kalan çocuklar 29 Mart Pazar akşamı 19.30’da Çocuk Ozanı Onur Erol’un şarkılarıyla eğlenecek. Eğlenceli ezgileriyle Instagram hesabından (@onurerolkonser) canlı yayında yapacak olan Erol, çocukları olduğu kadar büyükleri de masal dünyasına götürecek. Müzik öğretmeni olan Onur Erol, Orff çalgıları ürettiği ve pedagojik çalgı yapım eğitimleri verdiği 'Kendin yap, Kendin Çal Atölyesi' ile biliniyor.

Youtube kanalıyla çocuklara ulaşıyor

'Karamela Sepeti', 'Müzikolaj', 'Şarkı Söyle Dans Et' ve 'Kendin Yap Kendin Çal' adlı kitapları ve aynı isimlerde çocuk şarkıları albümleri de bulunan Erol, 'Karamela Sepeti' adlı Youtube kanalıyla da çocuklara ulaşıyor.

‘#EvdeKalMüzikleKal’ projesine Demirören Medya’nın tüm dijital platformları ve sosyal medya kanallarından destek veriliyor.


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