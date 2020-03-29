Evde kal ilham al

Yarattığı dikkat çekici stillerle spor yapmayı bir yaşam biçimi olarak benimseten Ebru Şallı ile 10’uncu kez yeni bir koleksiyona imza atan Koton, evde geçirdiğimiz zamanları keyifli hale getiriyor. Sağlığımız için #evdekal çağrısı yapan Koton, Ebru Şallı Loves Koton Sport Koleksiyonu’yla “Balkonda Pilates” sloganıyla spor ve moda severleri evde pilates yapmaya davet ediyor. Üç farklı temadan oluşan tasarımlar, renk, desen ve formlarıyla spor yaparken de şık ve trendy görünmeyi kolaylaştırıyor.

Spor modası ve günlük spor giyim trendlerini yansıtan Ebru Şallı Loves Koton Sport İlkbahar-Yaz 2020 Koleksiyonu’na Koton'un internet sitesi ve uygulamasından ulaşabilirsiniz.