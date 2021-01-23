'Evde kalın' çağrısı yapıldı: Yeni varyant daha ölümcül olabilir

İngiltere, koronavirüse mücadelesini sürdürüyor. Yeni varyantın ortaya çıktığı ülkede, vaka ve can kayıplarında kritik artışlar görülüyor. İngiltere Başbakanlık ofisi sosyal medya hesabı, farkındalığı artırmak için "Evde kalın" çağrılı bir görüntü paylaştı. Görüntüde, hastaların ve sağlık çalışanlarının kısa görüntüleri paylaşılırken, "Onların gözlerinin içine bakın ve Covid-19´u durdurmak için ne gerekiyorsa yaptığınızı söyleyin" denildi.

Johnson: Yeni varyant daha ölümcül olabilir

İngiltere´de Aralık ayında ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olduğu ifade edilen koronavirüsün yeni mutasyonunun daha da ölümcül olduğu ifade edildi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Bugün, yeni varyantın yayılma hızının daha fazla olduğunun yanı sıra, daha ölümcül olduğunun da bilgisini aldık. Büyük ölçüde bu yeni varyantın etkisi, NHS’nin yoğun baskı altında olduğu anlamına geliyor" dedi.

İngiltere'de son durum

İngiltere´de son açıklanan verilere göre toplamda 3 milyon 583 bin 907 kişi koronavirüse yakalandı. Ülkede yeni varyantın ortaya çıkmasının ardından can kayıplarında artış görüldü ve toplam can kaybı 95 bin 981´e ulaştı. Ülkede virüsü yenerek iyileşenlerin sayısı 1 milyon 600 bin 622 olarak açıklanırken, aktif vaka sayısının 1 milyon 887 bin 304 olduğu aktarıldı.

DHA