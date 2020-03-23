Aynı zamanda, belirli temalara sahip hikayeler üzerinde çalışıyorsanız, size bu hikayeleri geliştirmek için başvurabileceğiniz uygulamaları içeren özel bir liste sağlayabiliriz. Bunun için size nasıl kaynak sağlayabileceğimizi bildirmeniz yeterli.

Ayrıca, pek çok geliştirici bu süre boyunca kullanıcılar için fırsatlar öneriyor. Bizim dikkatimizi çekenlerden bazıları şunlar:

— Peloton App, sağlık ve zindelik içeriklerine erişmenizi kolaylaştırmak için 30 günlük ücretsiz deneme süresini 90 güne çıkarıyor.

— Meditasyon uygulaması Meditopia küresel endişe içeriğini ücretsiz olarak kullanıcılara sundu. Ayrıca #stayhome koleksiyonunu da kullanıcılara ücretsiz olarak açtı.

— Sesli kitap uygulaması Storytel daha önce 14 gün olan deneme sürecini 30 güne çıkardı.

— Can Yayınları’nın her ay yayımlanan öykü dergisi uygulaması Trendeki Yabancı 30 gün boyunca ücretsiz olarak sunuluyor.

— Çocuklara yönelik zihin egzersizleri sunan MentalUP tüm abonelik paketlerinde %30 indirimli sunuluyor.

— Egzersiz uygulaması NTC bu dönemde kullanıcılar için “Kendini İyi Hisset” ve “Küçük Alanlar için Büyük Antrenmanlar” adlı ücretsiz yeni koleksiyonlarını sunuyor.

— Meraklı çocuklar için oyun uygulaması Sago Mini World 1 ay ücretsiz üyelik ve yıllık abonelikte %50 indirim sunuyor.

— Affinity uygulamaları Affinity Photo, Affinity Photo ve Affinity Publisher %50 indirimli üyelik fırsatları sunuyor.

— Egzersiz ve sağlıklı yaşam uygulaması Zova %25 indirimli üyelik sunuyor.

— Ağrılara yönelik sağlıklı egzersiz uygulaması MoovBuddy #evdekal koleksiyonunu tüm kullanıcılarına ücretsiz sunuyor.

—Boyama uygulaması Lake: Colouring Books 199,99 TL olan üyeliğini 44,99 TL yaptı.

— Stop, Breathe, Think kullanıcıların kendilerini daha güvenli, odaklanmış ve bağlantıda hissetmelerine yardımcı olmak için Calm Coronavirus Anxiety adlı uygulamasına yeni bir kategori ekledi. Kullanıcılarını desteklemek için, önümüzdeki 60 gün boyunca ücretsiz sunulmak üzere, çok kaliteli parçalardan oluşan bir seçki hazırladı.

— Çocuk gelişimine yönelik bir uygulama olan Kinedu, 15 Nisan’dan itibaren uygulamasını, tüm dünyada evdeki çocuklara yönelik aktivitelere ihtiyaç duyan herkes için ücretsiz hale getirdi.

— Tripit, uçuş programı değişiklikleri ve sefer iptalleri hakkında güncel bilgiye ihtiyaç duyan herkese yardımcı olmak için, premium uygulaması TripIt Pro’yu seyahat edenler için altı ay boyunca ücretsiz sunuyor.

App Store’daki “Evdeyiz” koleksiyonu bu dönemde ihtiyaç duyacağınız pek çok konuda öneriler sunuyor, aşağıda bazı örnekleri bulabilirsiniz. Ayrıca her koleksiyon bağlantısında özel olarak oluşturulmuş birçok başka seçenek de mevcut.

Houseparty (Life On Air, Inc) görüntülü grup görüşmelerini kolay ve eğlenceli hale getiriyor. Bu görüşmelere sekiz kişi eklenebiliyor.

Khan Academy matematik, fen dersleri ve daha fazlasıyla başa çıkmanıza yardımcı oluyor. Küçükler için temel ilkelerden başlayın, daha büyük çocuklar için ilgili sınıf seviyesini seçin, hatta çok sayıda ders için ileri seviye yerleştirme testlerine hazırlanın.

App Store’da bulunan, video konferanslar, gerçek zamanlı iletişim, güvenli mesajlaşma ve daha fazlasıyla grup halinde çalışmayı kolaylaştırıyor.

Curio (Curio Labs Limited) yazılı haberleri, son dakika podcast’i tarzında sesli hale dönüştürüyor.

Bundle Türkiye’den ve dünyadan 10 binin üzerinde haber sitesini, teknoloji portalını, blog, dergi ve köşe yazarını kullanıcılarıyla eş zamanlı olarak buluşturuyor.

Akıllı egzersiz koçu uygulaması Fitwell, evde yapabileceğiniz antrenörler tarafından hazırlanan videolu egzersiz planlarından, beslenme koçluğuna her şeyi bir yerde bulmanızı sağlıyor.

Meditopia her yaştan kullanıcıya günlük hayatın içinde karşılaşılan konularla ilgili 1000’den fazla derin meditasyon içeriği sunuyor. Şimdi endişe ve evde kalma ile ilgili konularda ücretsiz içerikler de mevcut.

Rahatlamak, odaklanmak veya uykuya dalmak istediğinizde, Endel (Endel) güçlü bir algoritma yardımıyla tam olarak size uygun müziği çalıyor.

Asana Rebel (Asana Rebel GmbH) en yoğun günlük koşturma içinde bile uygulanabilecek, ilhamını yogadan alan egzersiz programları sunuyor.

Reflectly (Reflectly) stresi azaltmayı, perspektif edinmeyi, sahip olduklarınızın değerini bilmeyi ve daha fazlasını öğreten kişisel bir günlük.

Migros Sanal Market, CarrefourSA Online Market, istegelsin,BİSU gibi uygulamalar taze yiyecek ve temel ev ihtiyaçlarını kapıda teslim almak üzere toplu halde sipariş etmenizi sağlıyor.

Tarif Küpü -Yemek Tarifleri, Yemek.com: Yemek Tarifleri, Nefis Yemek Tarifleri gibi uygulamalar ile siz ve sevdikleriniz için hazırlayacağınız sofralar için farklı tarif önerileri alabilirsiniz.

Family Style: Co-op Kitchen (Nopri, LLC) aile boyu eğlence demektir! Yemek tariflerini tamamlamak için malzemeleri bir halkanın çevresine kaydırın. Çok lezzetli bir kaos.

Apple Arcade’in en yeni uygulaması Crossy Road Castle (Hipster Whale) ile tüm favori karakterleriniz geri dönüyor. Sokaklardan uzaklaşıp en yüksek kulelere çıkıyorlar. Peki siz nereye kadar tırmanabilirsiniz?

Lego Duplo World (StoryToys) küçük çocuklar için açık uçlu bir oyun deneyimi.

Epic! (Epic Creations, Inc.) 12 yaş ve altı çocuklar için 35.000’den fazla e-kitap, sesli kitap, öğrenim videosu ve bulmaca sağlıyor.