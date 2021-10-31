Evde kantaron yağı nasıl yapılır? Kantaron yağı tarifi

Özellikle cilt sorunlarında oldukça çok kullanılan kantaron yağı, evde kolayca yapılabilen bir yağ. Peki, evde kantaron yağı nasıl yapılır? Kaç günde hazırlanır? İstediğiniz ölçüde yapabileceğiniz kantaron yağı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler...

KANTARON YAĞI TARİFİ

Bir demet kantaron çiçeği orta büyüklükte bir kavanoz kantaron yağı yapmak için yeterlidir.

Kantaron yağı yapmak için aldığınız çiçekleri öncelikle iyice yıkayıp kurutun. Ardından çiçekleri elinizle sapından koparıp kavanoza alın. Çiçekleri ayırırken makas, bıçak gibi metal aletler kullanmamaya dikkat edin.

Bütün çiçekleri kavanoza aktardıktan sonra üzerini saf zeytinyağı ile tamamlayın. Kavanozun ağzını önce bir tülbentle sıkıca kapatın.

Sarı kantaronun faydaları nelerdir Sarı kantaron yağı nasıl kullanılır. Sarı kantaronun faydaları nelerdir? Sarı kantaron yağı nasıl kullanılır?

Kavanozu güneşe koyup kantaron çiçeklerinin özlerinin yağa geçmesi için 5 gün kadar bekletin. Ardından kavanozun ağzını kava almayacak şekilde kapakla kapatıp güneşte bekletme işlemini 45 gün kadar daha sürdürün.

Bu sürede çiçeklerin özü yağa geçecek ve yağın rengi koyulaşacak, kırmızıya yakın bir hal alacak. Yağ bu hale geldiğinde kullanıma hazır demektir.

Kantaron yağınızı kavanozdan alıp süzerek koyu renk bir şişeye boşaltın ve karanlık bir yere alın.



