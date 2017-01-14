Evde kedi besleyenler için 5 tüyo

Kedi beslemenin psikoloji üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu biliyor musunuz? Kedi besleyen insanların çok daha mutlu olduğu kanıtlanmış olsa da minik dostlarımızla aynı evde yaşamanın bazı zorlukları da var. Bu noktada vereceğimiz tüyolarla zorlukların üstesinden gelmek mümkün.Evinizde kedi besliyorsanız en çok dikkat etmeniz gereken husus temizlik olmalı. Kabul ediyoruz kedi olan bir ev daha çok kirlenir ve mikrop barındırır. En önemlisi de minik arkadaşımızın kılları evin her köşesine dökülebilir. Bu nedenle kedi olan evlerde temizliğe çok dikkat etmek gerekir. Ancak hemen gözünüz korkmasın; her gün düzenli olarak evinizi süpürüp dezenfekte ederek bu durumun üstesinden gelebilirsiniz.Evinizde kedi besliyorsanız kıyafetlerinizin tüyle kaplı olması kaçınılmazdır. Tüylerden kurtulmak için en etkili yöntem ise onları koli bantıyla temizlemektir. Kedinizin daha az tüy dökmesini istiyorsanız sert olmayan bir fırçayla düzenli olarak tüylerini tarayın.Kedilerin en çok hoşuna giden aktivite şüphesiz ki evdeki koltuk yastık gibi eşyaları tırmalamasıdır. Eşyalarınızın sağlam kalmasını istiyorsanız kedinize rahatça tırmalayabileceği oyuncaklar alın.Kedilerin mama ve su kapları çok fazla bakteri barındırır. Bu nedenle kolay temizlenebilecek, cam veya porselen malzemeden yapılmış kapları tercih edin. Mama ve su kaplarını düzenli olarak temizlemeyi ve belirli aralıklarla yenilemeyi ihmal etmeyin.Kedinizin sağlığı için düzenli olarak veteriner kontrolüne götürmeyi ihmal etmeyin. Ayrıca aşılarını da zamanında yaptırmanız kedinizin sağlığı için çok önemlidir.