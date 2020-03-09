Asırlar boyunca özellikle Uzakdoğu’da 'sonsuz yaşam iksiri' olarak tanımlanan kombuchanın sağlığa pek çok faydası bulunuyor. Fermente edilerek yapılan kombucha probiyotik özelliği ile bağırsak sağlığını ve sindirim sistemini düzenliyor.

Kombuchanın faydaları nelerdir?

-İçindeki polifenoller sayesinde güçlü bir antioksidandır

-Bağırsak sağlığını ve sindirim sistemini düzenler

-Kalori yakımını artırarak sağlıklı kiloya ulaşmaya yardımcıdır,

-Yeşil çay bazı sayesinde kolestrol ve kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur

-Kalp sağlığını destekler

-İçindeki asetik asitler sayesinde antibakteriyel özelliği taşır ve enfeksiyona sebep olan bakterilere ve Candida'ya karşı yardımcıdır

-Vücudu alkalize eder iç pH'ı dengeler

-Karaciğeri detoksifiye eder

-Açlığı kontrol edip tatlı isteğini azaltır

-Antikanserojen özellik taşır

-Ödem atımına destek verir

-Enerji verip, kronik yorgunlukla savaşır

-Depresyona karşı etkilidir

-Cilde sürülebilir özelliğiyle cilt hastalıklarının tedavisinde yardımcı olur.

Evde kombucha yapımı ve püf noktaları

Kombucha yapımı için sadece çay, şeker, su ve kombucha mantarına ihtiyaç olduğunu belirten Kombucha 2200'ün kurucusu Esra Özcan içecek hazır hale geldiğinde şeker miktarının çok azaldığına dikkat çekiyor. Sebebi ise kombucha yapımında kullanılan şekerin büyük kısmının fermentasyon sırasında bakteri ve mayalar tarafından tüketilmesi.

Ayrıca fermentasyon sonucunda içecekte bol miktarda yararlı probiyotik bakteriler, çeşitli organik asitler (asetik, glukonik vb), vitaminler (B1, B2, B6, B12, C) ve çeşitli mineraller bulunuyor.

Esra Özcan evde 2200 lezzetinde kombucha yapımı için gerekli malzemeleri ve tarifi şu şekilde sıralıyor:

Kombucha nasıl yapılır?

Kombucha için malzemeler

* Kombucha mayası

* 1 su bardağı kombucha çayı

* 2-3 yemek kaşığı yeşil veya siyah çay

* 160 gr kadar şeker pancarı şekeri

* 3 Lt. içme suyu

Kombucha yapılışı

- Kullanılacak tüm malzemeleri kaynar sudan geçirin ve ellerinizi yıkayın.

- 1 lt içme suyunu kaynatın ve fermantasyon kavanozuna alın. Kaynar suyu 5 dk. dinlendirdikten sonar bütün çayı bir çay demleme kabı ile demlemeye alın.

- 10-15 dk. sonra çayları çıkarın.

- Şekerin tamamını ekleyerek hepsi eriyene kadar karıştırın.

- Geri kalan 2 lt. soğuk suyu ekleyin. Böylece çayınız hızla soğuyacaktır.

- Bu karışıma kombucha mayasını ve çayını ekleyin.

- Kavanozun ağzını bir bez ile kapatın. Kombuchanızın hem hava almasını sağlamış hem de içine yabancı madde girmesini engellemiş olacaksınız.

- Bu şekilde yaklaşık 2 hafta dinlendirdikten sonra kombuchanız içmeye hazır!