Evde köpeğinizle çalışırken bu hatayı yapmayın!

Köpeğiniz uzun yıllardır sahip olduğunuz en iyi arkadaştır. Ayrılık acısında yanınızdadır, hastalandığınızda size sarılır, evden çalışırken de en iyi iş ortağınız olur ve mesai saatlerinizi daha çekilir kılar. Pandemi boyunca evden çalıştıysanız köpeğinizle ayrılmaz bir ikili olmanız, yaptığınız en büyük hatalardan biri olabilir… Evde bir köpekle çalışmak her ne kadar muhteşem olsa da köpeğinizin çalışma odasında sizinle durması pek de iyi bir fikir değil. Neden mi? Çünkü köpeğiniz tüm bu süreçte sizin etrafta olmanıza alıştı ve evden ayrılmanız gerektiğinde ya da ofise dönmek zorunda kaldığınızda ‘ayrılık kaygısı’ denilen bir sorunla karşılaşabilirsiniz.

Tek sorun bu da değil! Köpeğinize bu süreçte çok fazla sarılmanız ve öpmeniz gibi davranışlarda bulunmanız da köpek dostunuzdan ayrıldığınız zaman kendini ihmal edilmiş ve huysuz hissetmesine neden olabilir.

PEKİ NE YAPACAĞIZ?

Köpeğinize sevgi göstermeyi bırakın demiyoruz! Ancak siz çevresinde yokken de köpek dostunuzun iyi bir gün geçirmesini sağlamalısınız. Öncelikle çalışma odanıza onu almayarak ve kapınızı kapatarak işe başlayabilirsiniz. Günde sadece 10 dakika da olsa bunu yapın. Böylece siz çalışırken kucağınıza yatmamaya ve onu okşamamanıza alışmış olacaktır.

Ayrıca köpeğinizin oyuncaklarını evin belli yerlerine yerleştirin. Böylece dilediği zaman oyuncaklarına erişebilme şansı olsun.