Evde köpek maması nasıl yapılır?

KÖPEK BESLENME GEREKSİNİMLERİ

Evcil hayvanları için evde pişirilmiş yemekler düşünüldüğünde, birçok insan köpeklerin sadece protein yemesi gerektiğine inanır. Aslında bu yanlıştır. İnsanlar gibi köpekler de temel beslenme gereksinimlerini karşılamak için çeşitli et, nişasta ve sebzelere ihtiyaç duyar. Köpekler sadece protein yerlerse, diyetleri önemli vitamin ve besinlerden yoksun kalır ve bu da eksikliklere ve hatta tiroid sorunlarına yol açabilir. Veterinerler yüzde 40 protein, yüzde 50 sebze ve yüzde 10 karbonhidrat oranı önermektedir.

EV YAPIMI KÖPEK MAMASI MALZEMELER

Yiyecek kategorilerinin her biri, aralarından seçim yapabileceğiniz çok çeşitli malzemelere sahiptir. En önemli husus, malzemelerin taze olması ve katkı maddesi içermemesidir.

PROTEİN

Sığır, köpek mamasında yaygın bir et kaynağı olmasına rağmen, diyet protein gereksinimlerini karşılamak için başka birçok olasılık vardır. Ancak karaciğeri orta derecede kullanın. Ve köpeğinize asla kemik vermeyin, çünkü bunlar zararlı olabilir. Maliyet ve bulunabilirliğe göre bu protein kaynaklarından herhangi birini seçebilirsiniz :

Sığır eti, hindi, tavuk, kuzu, balık(Uskumru veya ringa balığı, ancak haftada bir veya iki defadan fazla değil) fasulye – Lima fasulyesi veya barbunya fasulyesi, ancak et proteininin yerini almamalıdır. Yumurta – ölçülü

SEBZELER

Köpekler çok çeşitli sebzeleri yiyebilir. Ancak bazılarından kaçınılmalıdır. Güvenli sebzeler şunları içerir:

Havuç

Yeşil fasulyeler

Brokoli

Karnabahar

Brüksel lahanası

Ispanak

Yeşil bezelye

Bal Kabağı

Kereviz

Salatalıklar

Kabak

Elma

KARBONHİDRATLAR

Karbonhidratlar köpekler için önemli vitaminler içerir. Ayrıca sağlıklı sindirim için lif sağlarlar. İyi olanaklar şunları içerir:

Pirinç – Pişmiş beyaz veya kahverengi pirinç

Patates – Tatlı veya beyaz, pişirilmelidir

Makarna – Yağsız veya tuzsuz

Yulaf ezmesi

KÖPEK MAMASINDA KAÇINILMASI GEREKEN MALZEMELER

Özellikle evde köpek maması yaparken bazı yiyeceklerin köpekler için tehlikeli ve hatta ölümcül olduğunu unutmamak önemlidir. Köpeğiniz için yemek pişirirken bu bileşenlerden hiçbirini kullanmayın:

Çikolata

Soğan

Sarımsak

Kuru üzüm

Avokado

üzüm

Ceviz

Kahve

Baharatlar veya otlar

Ham mayalı hamur



