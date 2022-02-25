Evde köpek maması nasıl yapılır?
Evde patili dostlarınız varsa ve zaman zaman mamasını hem sağlıklı hem de daha uygun hale getirmek için çözümler arıyorsanız evde köpek maması yapmak sizin içinde iyi bir yöntem olacak. Peki, evde köpek maması nasıl yapılır? Evde pişirilmiş köpek maması tarifini köpeğiniz çok sevecek!
25 Şubat 2022, Cuma 12:03 Son Güncelleme:
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KÖPEK BESLENME GEREKSİNİMLERİ
Evcil hayvanları için evde pişirilmiş yemekler düşünüldüğünde, birçok insan köpeklerin sadece protein yemesi gerektiğine inanır. Aslında bu yanlıştır. İnsanlar gibi köpekler de temel beslenme gereksinimlerini karşılamak için çeşitli et, nişasta ve sebzelere ihtiyaç duyar. Köpekler sadece protein yerlerse, diyetleri önemli vitamin ve besinlerden yoksun kalır ve bu da eksikliklere ve hatta tiroid sorunlarına yol açabilir. Veterinerler yüzde 40 protein, yüzde 50 sebze ve yüzde 10 karbonhidrat oranı önermektedir.
EV YAPIMI KÖPEK MAMASI MALZEMELER
Yiyecek kategorilerinin her biri, aralarından seçim yapabileceğiniz çok çeşitli malzemelere sahiptir. En önemli husus, malzemelerin taze olması ve katkı maddesi içermemesidir.
PROTEİN
Sığır, köpek mamasında yaygın bir et kaynağı olmasına rağmen, diyet protein gereksinimlerini karşılamak için başka birçok olasılık vardır. Ancak karaciğeri orta derecede kullanın. Ve köpeğinize asla kemik vermeyin, çünkü bunlar zararlı olabilir. Maliyet ve bulunabilirliğe göre bu protein kaynaklarından herhangi birini seçebilirsiniz :
Sığır eti, hindi, tavuk, kuzu, balık(Uskumru veya ringa balığı, ancak haftada bir veya iki defadan fazla değil) fasulye – Lima fasulyesi veya barbunya fasulyesi, ancak et proteininin yerini almamalıdır. Yumurta – ölçülü
SEBZELER
Köpekler çok çeşitli sebzeleri yiyebilir. Ancak bazılarından kaçınılmalıdır. Güvenli sebzeler şunları içerir:
- Havuç
- Yeşil fasulyeler
- Brokoli
- Karnabahar
- Brüksel lahanası
- Ispanak
- Yeşil bezelye
- Bal Kabağı
- Kereviz
- Salatalıklar
- Kabak
- Elma
KARBONHİDRATLAR
Karbonhidratlar köpekler için önemli vitaminler içerir. Ayrıca sağlıklı sindirim için lif sağlarlar. İyi olanaklar şunları içerir:
- Pirinç – Pişmiş beyaz veya kahverengi pirinç
- Patates – Tatlı veya beyaz, pişirilmelidir
- Makarna – Yağsız veya tuzsuz
- Yulaf ezmesi
KÖPEK MAMASINDA KAÇINILMASI GEREKEN MALZEMELER
Özellikle evde köpek maması yaparken bazı yiyeceklerin köpekler için tehlikeli ve hatta ölümcül olduğunu unutmamak önemlidir. Köpeğiniz için yemek pişirirken bu bileşenlerden hiçbirini kullanmayın:
- Çikolata
- Soğan
- Sarımsak
- Kuru üzüm
- Avokado
- üzüm
- Ceviz
- Kahve
- Baharatlar veya otlar
- Ham mayalı hamur