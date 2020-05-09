10.05.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Dünya "Evde Kovid-19 testine" onay

"Evde Kovid-19 testine" onay

Dünya

'Evde Kovid-19 testine' onay

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), yeni tip corona virüs (Kovid-19) teşhisi için evde yapılabilen bir teste onay verdi.

09 Mayıs 2020, Cumartesi 18:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

FDA’dan yapılan yazılı açıklamada, Rutgers Üniversitesinin geliştirdiği ve salya numunesiyle evde yapılabilen teste "acil durum onayı" verdiğini duyurdu. Rutgers Üniversitesi Biyoloji Laboratuvarı Teknoloji Geliştirme Direktörü Andrew Brooks, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Aldığımız onay ile insanların testlere ulaşımını genişletiyoruz." ifadesini kullandı. Dünyada Kovid-19 salgınının merkezi olan ABD’de virüs nedeniyle yaklaşık 79 bin kişi yaşamını yitirirken, yaklaşık 1 milyon 330 bin kişi de virüse yakalandı.

AA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Ressam Komet: Sanat bir özgürlük meselesidir
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Normalleşme öncesi uyardı: Virüs yok olmadı, hala gizleniyor