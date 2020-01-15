Evde kullanılan kimyasallar çocuğun zekasını etkiliyor

Bebeğinizin araba koltuğu, mobilyalar, ev elektronikleri ve hatta yediğiniz yiyeceklerin bazıları çocuklar için tehlikeli toksik maddeler içerebilir.

New York Üniversitesi Grossman Tıp Fakültesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, evde bulunan bu toksik maddeler çocuğunuzun IQ seviyesini düşerebilir.

Molecular and Cellular Endocrinology Dergisi'nde yayınlanan çalışmada evdeki kimyasalların hem çocuklar hem de yetişkinler açısından büyüyen bir tehdit olabilir. Bu kimyasallar plastikler ve tekstiller gibi imal edilmiş malzemelere eklenmiş olan çeşitli kimyasallar ve yüzey kaplamalarında bulunan alev geciktiriciler ve böcek ilaçları.

Öğrenme güçlüklerine, otizme ve davranış sorunlarına neden oluyor

Araştırmacılar 16 yıllık bir dönemi kapsayan ulusal veritabanlarından gelen bilgileri inceledi. Alev geciktiricilere ve böcek ilaçlarına maruz kalmaya bağlı IQ kaybı oranının yüzde 67'den yüzde 81'e yükseldiğini keşfettiler. Araştırmacılar; alev geciktiricilerin tek başına 2001 - 2016 yılları arasında 738 bin çocuğun 162 milyon IQ puanı kaybetmesine neden olduğunu buldu.

Uzmanlar, evde bile bulunan bu toksinlerin beyin ve böbrek fonksiyonlarını bozabileceğini söylüyor. Bu maddelere genç yaşta maruz kalma öğrenme güçlüklerine, otizme ve davranış sorunlarına neden olabilir.

Toksik maddelere karşı neler yapılabilir?

Uzmanlar kendinizi ve çocuklarınızı toksik maruziyetten korumaya nasıl yardımcı olabileceğinize dair önerilerde bulunuyor.

- Etiketleri mutlaka kontrol edin. Ürünlerde alev geciktirici varsa almayın.

- Eski mobilyalarda yer alan köpükleri değiştirin.

- Toz parçacıklarını ıslak bir paspas ve vakumla temizleyin.

- Böcek ilacı kullanıyorsanız dikkatli olun.

- Organik gıdalara geçin.