Evde künefe nasıl yapılır? MasterChef künefe tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de yarışmacılar künefe tarifi için kıyasıya mücadele ettiler. Ekran başında izleyen seyirciler ise "evde künefe nasıl yapılır?" merak ediyor. Tadına doyamayacağınız künefe tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
14 Eylül 2021, Salı 10:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Hatay'ın yöresel lezzetleri arasında en popüler ve en lezzetli olan künefe tarifi, evde yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Evde kolay künefe yapmak isteyenlerékünefe nasıl yapılır?" merak ediyor. Her lokmasında ayrı zevk alacağınız kolay ve pratik evde künefe tarifi, hazırlanışı, yapılışı, malzemeler, püf noktası...
KÜNEFE TARİFİ
Künefe malzemeler
- 250 gram tereyağı
- 1 yemek kaşığı üzüm pekmezi
- 200 gram tel kadayıf
- 300 gram dil peyniri
Şerbeti için:
- 3 su bardağı su
- 2 damla limon suyu
- 4 su bardağı toz şeker
Üzeri için:
- Vanilyalı dondurma
- Toz Antep fıstığı
İlk olarak şerbeti hazırlamaya başlayın. Toz şeker, su, limon suyu ve toz şekeri kaynatın ve soğumaya bırakın. Tereyağını eritip, üzüm pekmeziyle karıştırın ve tepsiye yayın. Kadayıfları eritilmiş tereyağına bulayın. Kadayıfın yarısını tepsiye yerleştirip, iyice bastırın. Üzerine dil peynirini eşit miktarda yayın. Kalan kadayıfı üzerine yayın ve iyice bastırın. 220 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin.