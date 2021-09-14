Hatay'ın yöresel lezzetleri arasında en popüler ve en lezzetli olan künefe tarifi, evde yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Evde kolay künefe yapmak isteyenlerékünefe nasıl yapılır?" merak ediyor. Her lokmasında ayrı zevk alacağınız kolay ve pratik evde künefe tarifi, hazırlanışı, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

KÜNEFE TARİFİ

Künefe malzemeler

250 gram tereyağı

1 yemek kaşığı üzüm pekmezi

200 gram tel kadayıf

300 gram dil peyniri

Şerbeti için:

3 su bardağı su

2 damla limon suyu

4 su bardağı toz şeker

Üzeri için:

Vanilyalı dondurma

Toz Antep fıstığı

KÜNEFE YAPILIŞI

İlk olarak şerbeti hazırlamaya başlayın. Toz şeker, su, limon suyu ve toz şekeri kaynatın ve soğumaya bırakın. Tereyağını eritip, üzüm pekmeziyle karıştırın ve tepsiye yayın. Kadayıfları eritilmiş tereyağına bulayın. Kadayıfın yarısını tepsiye yerleştirip, iyice bastırın. Üzerine dil peynirini eşit miktarda yayın. Kalan kadayıfı üzerine yayın ve iyice bastırın. 220 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin.



