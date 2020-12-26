Sütlü kahve tüketmeyi sevenlerin afiyetle içeceği latte tarifi oldukça pratik bir tarif. Kahve severler evde latte nasıl yapılır merak ediyor. Sıcak veya soğuk olarak hazırlayabileceğiniz latte tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

Sıcak latte malzemeleri

1 tatlı kaşığı granül kahve

1 su bardağı süt

French press veya süt köpürtücü

Sıcak latte yapılışı

Sıcak latte için öncelikle bir cezve ya da küçük bir sos tenceresinde sütü güzelce ısıtın.

Sütünüz ısınırken eğer kahve makineniz ya da moka potunuz varsa espressonunuzu da hazırlamaya başlayın. Espresso yaparken dikkat etmeniz gerekenleri öğrenmek için şuraya göz atabilirsiniz. Eğer espresso yapamayacaksanız french presste kahvenizi demleyin ya da granül kahvenizi az miktarda sıcak suyun içinde güzelce çözdürün.

Sütünüz ısınınca sütü temiz bir french pressin içine aktarın ve pistonunu aşağı yukarı hızlıca hareket ettirerek sütün köpürmesini sağlayın. Bu işlemi süt köpükleri koyu bir kıvam alana dek devam ettirin. Eğer süt köpürtücü çubuklardan kullanacaksanız yine süt köpüğü bolca olana dek köpürtün.

Ardından hazırladığınız espressonun ya da diğer kahvelerin üzerine hazırladığınız bol köpüklü sütü yavaş yavaş eklemeye başlayın. Önce sütün, ardından süt köpüğünün akmasına özen gösterin.

Kahve-süt ve en üst tabakada süt köpüğü olacak şekilde sıralamanızı yaptığınızda istediğiniz sonucu aldığınızı göreceksiniz.

Eğer şekerli ya da farklı malzemelerle zenginleştirilmiş bir kahve istiyorsanız bu malzemeyi kahvenin içine ekleyip karıştırdıktan sonra süt ve süt köpüğünü ilave edebilirsiniz.

Soğuk latte malzemeleri

1 tatlı kaşığı granül kahve

1 su bardağı süt

French press veya süt köpürtücü

Soğuk latte yapılışı

Öncelikle kahvenizi demleyerek işe başlayın ve kahveyi demleyip bir köşede ılımaya bırakın.

O ılırken siz de buzdolabından çıkardığınız soğuk sütü doğrudan french presse aktarın ve yine pistonunu hızlı hızlı aşağı-yukarı hareket ettirerek köpürtün. (Süt köpürtücünüz varsa köpürtme çubuğuyla da kolayca yapabilirsiniz)

Ardından bir kenarda ılıyan kahvenizi alın, içine dilediğiniz miktarda buz küpü atın. (Buzlu sevmiyorsanız atmadan da hazırlayabilirsiniz)

Ardından köpürttüğünüz sütü yavaşça, önce süt sonra süt köpüğü bardağa dolacak şekilde kahvenin üzerine ilave edin.

Eğer kafelerdeki gibi latteniz katman katman gözüksün istiyorsanız önce sütü ve süt köpüğünü bir bardağa dikkatlice aktarın. Ardından bir elinize temiz bir yemek kaşığı alın, bardağın üzerine hizalayın ve hazırladığınız kahveyi bu yemek kaşığının üzerinden bardağa doldurun. Böylece soğuk lattenizde katmanlar da oluşacaktır.



